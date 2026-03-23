Брызнул — и одуванчики исчезли: дешевый и быстрый способ очистить участок

Одуванчики на даче — настоящая головная боль для садовода, но очистить участок от них можно быстр, дешево и без лишних усилий, если знать эффективные методы.

Самый простой способ заставить одуванчики исчезнуть — обработать сорняки обычным столовым уксусом. Налейте 9-процентный уксус в бутылку с распылителем и брызните на розетки одуванчиков в солнечную погоду. Уксусная кислота сжигает листья и корни, и уже через несколько часов растение начнет увядать, а через день-два погибнет полностью.

Другой быстрый метод — использование кипятка. Ежедневно проливайте гнезда одуванчиков крутым кипятком — это разрушит корневую систему. Для особо стойких экземпляров можно применить соль: насыпьте столовую ложку соли в центр розетки (но будьте осторожны, на грядках этот метод не подойдет, так как засаливает почву).

Если одуванчики заполонили газон, поможет скашивание до цветения и последующая обработка гербицидами избирательного действия. Главное правило — не давать им обсемениться, и тогда с каждым годом их станет меньше.

Ранее стало известно, как спасти дачу от подтоплений этой весной.

Дарья Иванова
Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Глава федерации фристайла России заявил о поддержке Свищева на новом посту
Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа
Дочь Михайлова похвасталась люксовым завтраком за 88 тыс. рублей
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

