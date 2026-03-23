Брызнул — и одуванчики исчезли: дешевый и быстрый способ очистить участок

Одуванчики на даче — настоящая головная боль для садовода, но очистить участок от них можно быстр, дешево и без лишних усилий, если знать эффективные методы.

Самый простой способ заставить одуванчики исчезнуть — обработать сорняки обычным столовым уксусом. Налейте 9-процентный уксус в бутылку с распылителем и брызните на розетки одуванчиков в солнечную погоду. Уксусная кислота сжигает листья и корни, и уже через несколько часов растение начнет увядать, а через день-два погибнет полностью.

Другой быстрый метод — использование кипятка. Ежедневно проливайте гнезда одуванчиков крутым кипятком — это разрушит корневую систему. Для особо стойких экземпляров можно применить соль: насыпьте столовую ложку соли в центр розетки (но будьте осторожны, на грядках этот метод не подойдет, так как засаливает почву).

Если одуванчики заполонили газон, поможет скашивание до цветения и последующая обработка гербицидами избирательного действия. Главное правило — не давать им обсемениться, и тогда с каждым годом их станет меньше.

