ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 17:00

Одуванчики сгорают за сутки: дачники выводят сорняки дешевым домашним раствором

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Одуванчики способны за короткое время захватить весь участок. Стоит пропустить пару теплых дней — и желтые головки появляются на грядках, дорожках и газоне. Но опытные дачники нашли простой способ, который помогает избавиться от сорняков без постоянной прополки.

Для домашнего средства понадобится 1,25 литра воды, 170 мл уксусной эссенции, раствор лимонной кислоты и немного жидкого мыла. Все компоненты смешивают и наносят точечно прямо на розетки одуванчиков. Удобнее всего использовать пульверизатор, лейку или даже шприц, если сорняков немного.

Такой раствор действует быстро. Кислоты буквально выжигают листья и нарушают питание растения, а жидкое мыло помогает составу задерживаться на поверхности. Уже через день надземная часть начинает сохнуть, а затем погибает и корень.

Лучше всего проводить обработку в сухую и солнечную погоду. Под солнцем средство работает заметно сильнее. Особенно важно успеть обработать молодые растения до массового цветения, иначе семена быстро разлетятся по всему огороду.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отмечает, что после точечной обработки одуванчики перестали разрастаться вдоль дорожек. Она также советует обязательно надевать перчатки и не распылять раствор рядом с культурными растениями, чтобы случайно не повредить посадки.

Ранее сообщалось, что муравьи сами по себе не страшны, но именно они разносят тлю и превращают ухоженный участок в проблему. Покупная химия работает быстро, но не всем подходит.

Проверено редакцией
Общество
советы
дачи
одуванчики
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.