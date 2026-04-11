Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 22:28

Роднина встала на защиту раскритиковавшей Трампа дочери

Роднина заявила, что ее живущая в США дочь имеет право на свое мнение о Трампе

Ирина Роднина Ирина Роднина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала резкие высказывания своей дочери Алены Миньковской, проживающей в США, в адрес главы Белого дома Дональда Трампа. В беседе со Sport24 парламентарий заявила, что не намерена влиять на мнение дочки, подчеркнув ее право на собственную позицию.

Миньковская в соцсетях выразила возмущение риторикой американского лидера в адрес Ирана. Она отметила, что Трамп угрожал «стереть с лица земли» страну с 93 млн жителей, а американские СМИ реагируют на это вяло. Роднина отказалась отвечать на вопрос, согласна ли она с критикой в адрес американского лидера.

Она — взрослый и самостоятельный человек со своим мнением. Давить на нее как мать или как политик не нахожу нужным, — заявила парламентарий.

Ранее Роднина указала, что «никогда не говорила глупостей» в рамках своих громких высказываний в СМИ. В программе «Эмпатия Манучи» она пояснила, что может ошибаться, но все равно имеет право высказывать свое мнение. Среди недавних заявлений Родниной — слова о том, что пенсия является не зарплатой, а пособием по старости, депутат посоветовала россиянам самим думать о своем финансовом будущем.

Власть
Госдума
Ирина Роднина
мнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.