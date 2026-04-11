Роднина встала на защиту раскритиковавшей Трампа дочери Роднина заявила, что ее живущая в США дочь имеет право на свое мнение о Трампе

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала резкие высказывания своей дочери Алены Миньковской, проживающей в США, в адрес главы Белого дома Дональда Трампа. В беседе со Sport24 парламентарий заявила, что не намерена влиять на мнение дочки, подчеркнув ее право на собственную позицию.

Миньковская в соцсетях выразила возмущение риторикой американского лидера в адрес Ирана. Она отметила, что Трамп угрожал «стереть с лица земли» страну с 93 млн жителей, а американские СМИ реагируют на это вяло. Роднина отказалась отвечать на вопрос, согласна ли она с критикой в адрес американского лидера.

Она — взрослый и самостоятельный человек со своим мнением. Давить на нее как мать или как политик не нахожу нужным, — заявила парламентарий.

Ранее Роднина указала, что «никогда не говорила глупостей» в рамках своих громких высказываний в СМИ. В программе «Эмпатия Манучи» она пояснила, что может ошибаться, но все равно имеет право высказывать свое мнение. Среди недавних заявлений Родниной — слова о том, что пенсия является не зарплатой, а пособием по старости, депутат посоветовала россиянам самим думать о своем финансовом будущем.