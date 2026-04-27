Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 апреля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 апреля 2026 года

27 апреля — 117-й день 2026 года. 2027 год наступит через 248 дней. В России отмечают День парламентаризма, в народе сегодня День Мартына Лисогона. Любители собак и кошек поздравляют с профессиональным праздником ветеринарных врачей и отмечают День родителей домашних животных. Расскажем, какие еще исторические праздники и важные даты стоит вспомнить 27 апреля 2026 года.

Какие праздники будут отмечать 27 апреля в мире

27 апреля 2026 года в мире будут отмечать целый ряд международных и локальных праздников.

В России 27 апреля отмечают свой профессиональный праздник некоторые политики — это День парламентаризма.

Еще в этот день свой профессиональный праздник будут отмечать ветеринары. Те самые специалисты, которые могут поставить диагноз, даже если их пациент не говорит ни слова.

Одновременно свой маленький праздник отметят родители домашних животных. Ни для кого не секрет, что владельцы собак и кошек нередко называют себя их родителями. Домашние питомцы становятся для нас действительно милыми, ласковыми, забавными детьми, которые никогда не повзрослеют.

Отмечается в эту дату и День скульптуры. Все мы немножко скульпторы, поскольку в детстве почти каждый из нас держал в руках пластилин и с его помощью пытался воплотить в жизнь зверей, героев мультфильмов или различные жизненные ситуации.

Также 27 апреля отмечают День лягушек. Это не только маленькие герои, благодаря которым ученые сделали немало важных для медицины открытий, но и истребители вредных насекомых, источник веселой беготни между грядками для домашних питомцев, а для кого-то и диетическое мясо.

Те гурманы, кто диетическому мясу предпочитает что-то посерьезнее, сегодня будут отмечать День мяса на ребрышках. Маринуем и укладываем на решетку для гриля. Праздничное угощение уместно будет дополнить свежими овощами.

Еще один праздник, который отмечают сегодня, — День вахтовика. Возможностей работать сегодня огромное количество. Есть те, кому нравится сидеть с ноутбуком на берегу моря, кто-то предпочитает офис или шумный цех, а для кого-то способом заработка является вахта — длительный период работы вдали от дома, изредка прерываемый поездкой к семье.

Отметят профессиональный праздник сегодня и графические дизайнеры. Будем надеяться, что ни одной нейросети не удастся заменить их в полной мере.

А любители всего невероятного сегодня празднуют День 50-процентной вероятности встречи с динозавром. И действительно, какова вероятность, что вы пойдете в лес и встретите там динозавра? 50 на 50: либо встретите, либо нет.

Православные праздники 27 апреля в России

Христиане 27 апреля празднуют день Остробрамской Виленской иконы Богоматери. Этот лик находится в католической часовне над городскими воротами Вильнюса. Икона называется Остробрамской, поскольку часовня, где она располагается, ранее находилась на возвышении, или на «остром» конце города. Историки полагают, что икона была написана в XIV веке и привезена литовским князем Ольгердом из Корсуни (современный Херсонес) в подарок первой супруге. Другие версии гласят, что икону Богоматери Ольгерду подарил греческий император Иоанн Палеолог в честь крещения, а также что икона сама появилась над воротами города в 1431 году.

На Руси этот день называли Мартын Лисогон. Святитель Мартын (в англоязычной версии — Мартин) был исповедником папы римского в VII веке. За обвинения в ереси он был сослан в Херсонес, где и умер. В народной традиции 27 апреля начиналась охота на лис. Охотники считали, что именно в эту дату пушистые звери переселяются в новые норы, отчего на трое суток становятся слепыми и глухими, а потому их удобно ловить.

Памятные даты и исторические праздники 27 апреля

27 апреля 2026 года можно вспомнить еще некоторые важные даты и праздники.

1702 год — по указу царя Петра I в Россию надлежало выписывать иностранных мастеров, обещая им религиозные свободы. Это позволило привлечь в страну опытных европейских корабелов, пушкарей и оружейников, строителей и военных инженеров, которые не только работали на благо будущей империи, но и обучали русских своему мастерству.

1960 год — в СССР на широкие экраны вышла первая серия ленты «Поднятая целина», поставленной по роману Михаила Шолохова. Фильм стал одним из самых кассовых в истории советского кинематографа — в кинотеатрах его посмотрели более 30 млн советских граждан.

1963 год — кубинский революционер Фидель Кастро прибыл с рабочим визитом в Советский Союз. Поездка продолжалась 38 дней, политик посетил несколько городов СССР.

1965 год — в Америке выдан патент на первые в мире одноразовые подгузники для детей, которые выпускались под маркой Pampers. Позднее это название стало нарицательным.

1986 год — по указу властей 40 тысяч жителей Припяти в течение трех часов были эвакуированы из города после аварии на Чернобыльской АЭС. Людям не сообщили, что они никогда не вернутся в свои дома, при этом из-за угрозы распространения радиационного заражения запрещалось брать вещи, игрушки и домашних питомцев.

1991 год — в Свердловске (ныне Екатеринбург) открылся шестой на территории РСФСР и последний в истории СССР метрополитен, строительство которого велось с 1980 года. Уральцам были доступны шесть станций: доехать можно было из центра города до Уралмаша и Эльмаша. На сегодняшний день по-прежнему единственная ветка метро Екатеринбурга насчитывает девять станций, еще одна построена, но не используется для обслуживания пассажиров и не имеет выхода на поверхность.

В этот день родились:

1791 год — американский изобретатель, конструктор первого пишущего телеграфа, создатель азбуки Морзе Сэмюэл Морзе.

1896 год — американский химик, который первым в мире создал синтетический материал — нейлон, Уоллес Хьюм Карозерс.

1927 год — советский актер, воплотивший на экране незабываемый образ Бывалого в серии кинолент режиссера Леонида Гайдая, Евгений Моргунов.

1933 год — выдающийся российский детский хирург Леонид Рошаль.

1953 год — российская актриса, известная по фильмам «Софья Петровна», «Молодая жена», «Государственная граница. Фильм 2. Мирное лето 21-го года», «Поздняя любовь», «Ты есть...», Анна Каменкова.

1969 год — российский певец, исполнитель песен «Все для тебя», «Без тебя», «Джокер» Стас Михайлов.

В этот день мир покинули:

1521 год — португальский мореплаватель, совершивший первое в мире кругосветное путешествие, информация о котором подтверждена в письменных источниках, Фернан Магеллан.

1867 год — британский инженер, политический деятель, куратор строительства часовой башни Вестминстерского дворца, в честь которого был назван самый большой колокол на ней, сэр Бенджамин Холл. Позже название Биг-Бен туристы стали использовать и для самой башни, которая на самом деле с 2012 года носит имя королевы Елизаветы.

1988 год — советский химик, первый заместитель директора Института атомной энергии им. И. В. Курчатова, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, разработавший смесь, которой удалось погасить горящий реактор, Валерий Легасов.

2007 год — советский музыкант, виолончелист, дирижер, один из немногих артистов, кто вернулся в Россию после 19 лет эмиграции, Мстислав Ростропович.

