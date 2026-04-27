Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 апреля 2026 года

27 апреля — 117-й день 2026 года. 2027 год наступит через 248 дней. В России отмечают День парламентаризма, в народе сегодня День Мартына Лисогона. Любители собак и кошек поздравляют с профессиональным праздником ветеринарных врачей и отмечают День родителей домашних животных. Расскажем, какие еще исторические праздники и важные даты стоит вспомнить 27 апреля 2026 года.
Какие праздники будут отмечать 27 апреля в мире
- В России 27 апреля отмечают свой профессиональный праздник некоторые политики — это День парламентаризма.
- Еще в этот день свой профессиональный праздник будут отмечать ветеринары. Те самые специалисты, которые могут поставить диагноз, даже если их пациент не говорит ни слова.
- Одновременно свой маленький праздник отметят родители домашних животных. Ни для кого не секрет, что владельцы собак и кошек нередко называют себя их родителями. Домашние питомцы становятся для нас действительно милыми, ласковыми, забавными детьми, которые никогда не повзрослеют.
- Отмечается в эту дату и День скульптуры. Все мы немножко скульпторы, поскольку в детстве почти каждый из нас держал в руках пластилин и с его помощью пытался воплотить в жизнь зверей, героев мультфильмов или различные жизненные ситуации.
- Также 27 апреля отмечают День лягушек. Это не только маленькие герои, благодаря которым ученые сделали немало важных для медицины открытий, но и истребители вредных насекомых, источник веселой беготни между грядками для домашних питомцев, а для кого-то и диетическое мясо.
- Те гурманы, кто диетическому мясу предпочитает что-то посерьезнее, сегодня будут отмечать День мяса на ребрышках. Маринуем и укладываем на решетку для гриля. Праздничное угощение уместно будет дополнить свежими овощами.
- Еще один праздник, который отмечают сегодня, — День вахтовика. Возможностей работать сегодня огромное количество. Есть те, кому нравится сидеть с ноутбуком на берегу моря, кто-то предпочитает офис или шумный цех, а для кого-то способом заработка является вахта — длительный период работы вдали от дома, изредка прерываемый поездкой к семье.
- Отметят профессиональный праздник сегодня и графические дизайнеры. Будем надеяться, что ни одной нейросети не удастся заменить их в полной мере.
- А любители всего невероятного сегодня празднуют День 50-процентной вероятности встречи с динозавром. И действительно, какова вероятность, что вы пойдете в лес и встретите там динозавра? 50 на 50: либо встретите, либо нет.
Православные праздники 27 апреля в России
Христиане 27 апреля празднуют день Остробрамской Виленской иконы Богоматери. Этот лик находится в католической часовне над городскими воротами Вильнюса. Икона называется Остробрамской, поскольку часовня, где она располагается, ранее находилась на возвышении, или на «остром» конце города. Историки полагают, что икона была написана в XIV веке и привезена литовским князем Ольгердом из Корсуни (современный Херсонес) в подарок первой супруге. Другие версии гласят, что икону Богоматери Ольгерду подарил греческий император Иоанн Палеолог в честь крещения, а также что икона сама появилась над воротами города в 1431 году.
На Руси этот день называли Мартын Лисогон. Святитель Мартын (в англоязычной версии — Мартин) был исповедником папы римского в VII веке. За обвинения в ереси он был сослан в Херсонес, где и умер. В народной традиции 27 апреля начиналась охота на лис. Охотники считали, что именно в эту дату пушистые звери переселяются в новые норы, отчего на трое суток становятся слепыми и глухими, а потому их удобно ловить.
Памятные даты и исторические праздники 27 апреля
1702 год — по указу царя Петра I в Россию надлежало выписывать иностранных мастеров, обещая им религиозные свободы. Это позволило привлечь в страну опытных европейских корабелов, пушкарей и оружейников, строителей и военных инженеров, которые не только работали на благо будущей империи, но и обучали русских своему мастерству.
1960 год — в СССР на широкие экраны вышла первая серия ленты «Поднятая целина», поставленной по роману Михаила Шолохова. Фильм стал одним из самых кассовых в истории советского кинематографа — в кинотеатрах его посмотрели более 30 млн советских граждан.
1963 год — кубинский революционер Фидель Кастро прибыл с рабочим визитом в Советский Союз. Поездка продолжалась 38 дней, политик посетил несколько городов СССР.
1965 год — в Америке выдан патент на первые в мире одноразовые подгузники для детей, которые выпускались под маркой Pampers. Позднее это название стало нарицательным.
1986 год — по указу властей 40 тысяч жителей Припяти в течение трех часов были эвакуированы из города после аварии на Чернобыльской АЭС. Людям не сообщили, что они никогда не вернутся в свои дома, при этом из-за угрозы распространения радиационного заражения запрещалось брать вещи, игрушки и домашних питомцев.
1991 год — в Свердловске (ныне Екатеринбург) открылся шестой на территории РСФСР и последний в истории СССР метрополитен, строительство которого велось с 1980 года. Уральцам были доступны шесть станций: доехать можно было из центра города до Уралмаша и Эльмаша. На сегодняшний день по-прежнему единственная ветка метро Екатеринбурга насчитывает девять станций, еще одна построена, но не используется для обслуживания пассажиров и не имеет выхода на поверхность.
В этот день родились:
1791 год — американский изобретатель, конструктор первого пишущего телеграфа, создатель азбуки Морзе Сэмюэл Морзе.
1896 год — американский химик, который первым в мире создал синтетический материал — нейлон, Уоллес Хьюм Карозерс.
1927 год — советский актер, воплотивший на экране незабываемый образ Бывалого в серии кинолент режиссера Леонида Гайдая, Евгений Моргунов.
1933 год — выдающийся российский детский хирург Леонид Рошаль.
1953 год — российская актриса, известная по фильмам «Софья Петровна», «Молодая жена», «Государственная граница. Фильм 2. Мирное лето 21-го года», «Поздняя любовь», «Ты есть...», Анна Каменкова.
1969 год — российский певец, исполнитель песен «Все для тебя», «Без тебя», «Джокер» Стас Михайлов.
В этот день мир покинули:
1521 год — португальский мореплаватель, совершивший первое в мире кругосветное путешествие, информация о котором подтверждена в письменных источниках, Фернан Магеллан.
1867 год — британский инженер, политический деятель, куратор строительства часовой башни Вестминстерского дворца, в честь которого был назван самый большой колокол на ней, сэр Бенджамин Холл. Позже название Биг-Бен туристы стали использовать и для самой башни, которая на самом деле с 2012 года носит имя королевы Елизаветы.
1988 год — советский химик, первый заместитель директора Института атомной энергии им. И. В. Курчатова, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, разработавший смесь, которой удалось погасить горящий реактор, Валерий Легасов.
2007 год — советский музыкант, виолончелист, дирижер, один из немногих артистов, кто вернулся в Россию после 19 лет эмиграции, Мстислав Ростропович.
