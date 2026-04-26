27 апреля — День российского парламентаризма: история и современность

Парламентаризм — это не просто красивое слово из учебника по политологии. Это система организации государственной власти, при которой именно выборный законодательный орган — парламент — играет ключевую роль в жизни страны и каждого ее гражданина. Именно парламент принимает законы, по которым мы живем, работаем, лечимся, учимся и платим налоги. История парламента в России — это история того, как страна шаг за шагом училась говорить со своими гражданами через закон, а не только через указ.

Каждый раз, когда вы получаете пособие, оформляете ипотеку, пользуетесь полисом ОМС или читаете о новых правилах на дороге, — за всем этим стоит работа законодателей. Роль парламента в современной России огромна: именно здесь рождаются нормы, которые регулируют буквально каждую сферу жизни — от размера МРОТ до правил регистрации бизнеса.

История праздника: почему выбрали 27 апреля — первое заседание Госдумы 1906 года

День российского парламентаризма 27 апреля вошел в официальный календарь памятных дат страны в 2013 году. Основанием стал Федеральный закон № 399-ФЗ от 27 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона „О днях воинской славы и памятных датах России“». За выбором конкретной даты — конкретная история: 27 апреля (10 мая по григорианскому календарю) 1906 года в Петербурге прошло первое заседание Государственной думы Российской империи — первого в отечественной истории органа с законодательными полномочиями, избранного населением.

Государственная дума 1906 года стала точкой разрыва с вековой традицией самодержавия. До этого дня вся полнота законодательной власти была сосредоточена в руках императора — ни один представительный орган не мог оспорить его решения. Первое заседание открылось в Таврическом дворце в присутствии Николая II и вошло в историю как день, когда Россия сделала первый реальный шаг к народному представительству.

Зал заседаний I Государственной думы в Таврическом дворце Фото: М. Филимонов/РИА Новости

Становление парламентаризма в России: от Думы до Федерального собрания

История парламента в России складывалась через несколько совершенно различных государственных эпох. С 1906 по 1917 год страна успела пройти через четыре созыва Государственной думы Российской империи — у каждого была своя повестка, свой политический климат и своя судьба. С революцией 1917 года представительная система сменилась: сначала появились Советы, затем — двухпалатный Верховный Совет СССР, просуществовавший до распада страны в 1991 году.

Современный отсчет истории парламента в России начался осенью 1993-го. На основании Указа Президента РФ от 21 сентября 1993 года «О поэтапной конституционной реформе» были упразднены Съезд народных депутатов и Верховный Совет, а вместо них учреждено Федеральное собрание России. После принятия Конституции РФ на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года двухпалатный парламент получил конституционный статус, и с тех пор законодательная власть в РФ действует в рамках Основного закона страны.

Структура парламента России: Совет Федерации и Государственная дума

Федеральное собрание России, структура которого закреплена в статье 95 Конституции РФ, включает две самостоятельные палаты: Государственную думу и Совет Федерации. Обе работают независимо друг от друга, но именно их совместное участие в законодательном процессе делает систему устойчивой.

Государственная дума — нижняя палата, 450 депутатов, избираемых на пять лет. Половина — по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Здесь законопроект проходит три чтения: вносится, обсуждается, дорабатывается и ставится на голосование.

Совет Федерации — верхняя палата, по два представителя от каждого региона страны: один делегируется от законодательного органа субъекта, другой — от исполнительного. С учетом президентских назначений, предусмотренных конституционными поправками 2020 года, в Совете насчитывается до 170 сенаторов. Палата одобряет или отклоняет уже принятые Думой законы.

Федеральное собрание России, структура и полномочия которого прописаны в главе 5 Конституции РФ, не подотчетно ни президенту, ни правительству. Это фундаментальный принцип разделения властей, без которого невозможно говорить о реальном парламентаризме.

На заседании Совета Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Функции и полномочия законодательной власти

Законодательная власть РФ — это не декорация государственного устройства. У нее есть конкретные, закрепленные конституцией полномочия, которые самым прямым образом влияют на качество жизни людей.

Принятие федеральных законов — Трудовой и Гражданский кодексы, законы о пенсиях, налогах, об охране здоровья и образовании рождаются именно здесь; Утверждение федерального бюджета — Государственная дума рассматривает и принимает главный финансовый план страны на очередной год; Контроль над исполнительной властью — депутаты направляют парламентские запросы, инициируют расследования, заслушивают отчеты членов правительства; Ратификация международных договоров — соглашения России с иностранными государствами обретают юридическую силу только после одобрения Федеральным собранием; Назначение ключевых должностных лиц — Совет Федерации дает согласие на назначение Генерального прокурора, судей Конституционного и Верховного судов.

Роль парламента в современной России несоизмерима — ведь это практический, ежедневно работающий механизм. Только в VIII созыве (2021–2026) Государственная дума рассматривала законопроекты в сферах цифровой экономики, обороны, экологии и социальной защиты, откликаясь на вызовы, которые страна проходит прямо сейчас.

Роль парламента в жизни общества и граждан

Роль парламента в современной России ощущается гражданами буквально каждый день — даже если они не задумываются об этом. Закон о материнском капитале, правила регистрации по месту жительства, нормы охраны труда, минимальный размер оплаты труда — все это результат законодательной работы.

История парламента в России показывает: чем более зрелым становится парламентаризм, тем больше граждане могут влиять на законы через своих представителей — депутатов, которых они выбирают. Именно поэтому важно знать, кто представляет ваш округ в Думе, и при необходимости обращаться к депутату с наказом или обращением — это законное право каждого россиянина.

27 апреля — День российского парламентаризма: история и современность Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиции празднования Дня парламентаризма

Традиции праздника складываются постепенно — праздник молодой, ему чуть более десяти лет. Тем не менее 27 апреля в стране уже сформировался устойчивый формат его отмечания.

День российского парламентаризма, отмечаемый 27 апреля, традиционно сопровождается:

торжественными заседаниями и открытыми лекциями в Государственной думе и региональных законодательных собраниях;

парламентскими уроками в школах и университетах — молодежь знакомится с историей парламента в России и основами законотворчества;

выставками архивных документов, посвященных истории российских Дум всех созывов;

встречами депутатов с избирателями в регионах — в формате открытых приемных и круглых столов;

публикациями и медиапроектами, популяризирующими традиции праздника и парламентской культуры.

Традиции праздника постепенно укореняются в гражданском сознании. И это важно: понимание того, как работает законодательная власть РФ, — это не абстрактное знание, а практический инструмент для защиты своих прав и участия в жизни государства.

27 апреля — хороший повод вспомнить, что парламентаризм в России прошел долгий и непростой путь: от первых 72 дней Думы 1906 года до современного Федерального собрания, принимающего тысячи законов в год. История парламента в России — это история о том, как страна учится управлять собой. И этот урок продолжается.

