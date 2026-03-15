Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 марта 2026 года

В этот день родилась американская актриса Ева Лонгория, православные россияне празднуют обретение чудотворной иконы, на улицах Испании поджигают гигантские скульптуры, а во всем мире призывают к уважению окружающих. Какие еще праздники приходятся на 15 марта 2026 года — читайте в материале NEWS.ru.

Чудотворная икона: какой церковный праздник 15 марта?

Сегодня православные верующие празднуют обретение Державной иконы Божией Матери. Ее нашли в подвале церкви села Коломенского, которое сейчас стало одним из районов на юге Москвы. Произошло это в 1917 году, в один день с отречением российского императора Николая II от престола.

Так икона обрела дополнительный смысл: кроваво-красное одеяние Богородицы стало отсылать к страданию русского народа, а корона, скипетр и держава в ее руках — символизировать надежду на возрождение России. Сейчас подлинник чудотворного лика можно увидеть в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.

Федот Ветронос: народные приметы и традиции 15 марта

В народе этот день называли Федот Ветронос. Люди верили, что ветер обладает волшебными свойствами. Так, если 15 марта вывести заболевшего человека на несколько минут на улицу, ветер должен сдуть его недуг. Затем нужно постирать одежду больного, чтобы точно утопить всю заразу в воде. А вот здоровым долго стоять на ветру не советовали — наоборот, высокий риск чем-то заразиться.

С особым вниманием стоит отнестись к хлебным крошкам — если выкинуть их после обеда, из семьи уйдут счастье и благополучие. Так что лучше собрать остатки хлеба и накормить птиц во дворе.

Если 15 марта оторвалась пуговица на одежде, пришивать ее нельзя — привлечете проблемы. Да и вообще лучше отложить все рукоделие на другой день, чтобы не создать в жизни лишних препятствий.

15 марта нельзя пришивать пуговицы и заниматься рукоделием Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот другие приметы 15 марта:

собака катается по земле — к теплой и солнечной погоде;

сильный ветер со снегом — поздно начнет пробиваться трава;

идет дождь — к сырому лету.

Какие праздники отмечают 15 марта в России и мире?

В России 15 марта 2026 года нет отдельного праздника, зато много событий, которые россияне отмечают одновременно с жителями других стран. Например, Всемирный день уважения. В этот день проводят психологические лекции и интерактивы, которые напоминают о важности принятия индивидуальных особенностей окружающих и учат правильно взаимодействовать в обществе.

Еще один важный праздник, который отмечают сегодня, — Всемирный день защиты прав потребителей. Он появился еще в 1980-е годы, чтобы покупатели товаров и услуг знали, что их интересы учитываются, не чувствовали себя беспомощными перед огромными корпорациями и могли менять рынок к лучшему.

В Испании 15 марта начинается Лас Фальяс — праздник огня. Это торжество — своеобразная память о муже Девы Марии Святом Иосифе, который был плотником. Родина праздника — город Валенсия, но фестивали проводят и в других регионах страны. В ближайшие пять дней улицы городов заполонят гигантские красочные фигуры из папье-маше, которые позже торжественно сожгут с фейерверками.

Во всем мире 15 марта отмечают День защиты прав потребителей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США сегодня проходит День любителей арахиса. В этот день американцы пробуют разные виды популярного ореха — с солью, в сладкой глазури, в виде пасты и в составе разных блюд.

15 марта в истории: первый эскалатор и нефть посреди пустыни

В этот день в США запатентовали первый в мире эскалатор, появился производитель элитных машин и обнаружена первая нефть в арабской пустыне. Расскажем подробнее об этих событиях:

1892 год — изобретатель из Америки Джесс Рено представил миру первый эскалатор.

1906 год — Чарльз Роллс и Генри Ройс основали в Великобритании автогигант «Роллс-Ройс».

1938 год — в Саудовской Аравии нашли первое месторождение нефти.

1990 год — Михаил Горбачев стал президентом СССР.

В этот день появились на свет

1975 год — американская актриса, звезда «Отчаянных домохозяек», Ева Лонгория.

1990 год — российская актриса, звезда «Почки», Любовь Аксенова.

1993 год — французский футболист гвинейского происхождения, финалист Евро-2016, Поль Погба.

В этот день мир покинули

44 год до н. э. — древнеримский император Гай Юлий Цезарь.

1937 год — американский фантаст и мистик Говард Филлипс Лавкрафт.

2024 год — советский и российский актер, режиссер и сценарист Александр Ширвиндт.

Ранее мы рассказывали о легендарных лекарствах СССР.