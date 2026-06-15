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15 июня 2026 в 00:18

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 июня 2026 года

15 июня 2026 года 15 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
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15 июня становится уже 166-м днем 2026 года. До нового, 2027 года остается всего 199 дней. Восточные христиане чтят память Иоанна Сочавского, в народе отмечают Вьюн Зеленый, в Великобритании сегодня День пива. Расскажем, какие еще праздники можно отметить 15 июня 2026 года.

Христианские и народные праздники 15 июня

Православные христиане в России 15 июня отметят праздник памяти Иоанна Сочавского. Великомученик жил в XIV веке и стал известен благодаря тому, что не отрекся от веры в Христа во время гонений. Поскольку Иоанн Сочавский занимался торговлей, сегодня православные молятся ему об удаче в бизнесе и предпринимательстве.

Еще на Руси, а потом и в России 15 июня отмечается народный праздник - Вьюн Зеленый. С ним можно поздравить всех, кто создал семью в прошедший год. Празднования в честь молодых супругов похожи на зимние колядки: утром по улицам селений гуляет нарядно одетая молодежь, юноши и девушки поют песни, водят хороводы и стучатся в дома за угощениями. Молодожены в этот день обязаны угостить гуляющих праздничными кушаньями и напитками. Взрослым обычно подносили пироги и пиво, а детям — квас и конфеты. Вечером на улицы выходят гулять люди старшего поколения. Незамужние девушки в это время устраивают посиделки, поют песни и плетут венки из полевого вьюнка, чтобы приманить суженого.

Народные праздники 15 июня Народные праздники 15 июня Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие праздники отмечают в других странах мира 15 июня

На 15 июня 2026 года приходится множество праздников в разных странах мира.

  • Так, во всем мире 15 июня будут отмечать День ветра. Это природное явление играет большую роль в создании погодных условий, и его значение для сохранения баланса в природе так же велико, как влияние дождя и солнца.
  • Еще сегодня можно отметить праздник мужских недостатков. Если мужчина вам не по душе, то и его недостатки будут раздражать. Однако в любимых мужчинах все недостатки кажутся милыми странностями.
  • Чтобы успешно справляться и смириться с мужскими недостатками, вспомните, что сегодня отмечается День силы улыбки. Улыбайтесь всегда и везде, и тогда жизнь будет казаться намного проще и приятнее. Этот совет лучше всего помогает именно в том случае, когда улыбаться совсем не хочется.
  • А еще, чтобы почувствовать вкус к жизни в череде будней, можно вспомнить, что сегодня Международный день прогулки. О пользе такого способа времяпрепровождения говорят не только врачи, но и спортивные тренеры. Кроме того, прогулка может принести удовольствие вашим детям или собакам. Так что стоит выкроить хотя бы полчаса в день, чтобы прогуляться.

Праздники 15 июня Праздники 15 июня Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

  • 15 июня отмечают и День фотографии природы. Особое очарование пейзажей, заключенных в рамку на стене, люди прочувствовали еще в давние времена. Сначала это были панно из мозаики, потом - полотна на холсте. И вот с недавних пор мы любуемся пейзажами на фотографиях. Особенно приятно такое изображение, если вы сделали фото собственноручно.
  • Не обойдется 15 июня и без праздника для гурманов. Сегодня отмечается День омара. Если достать свежие морепродукты или правильно приготовить их для вас проблематично, отправляйтесь в хороший рыбный ресторан.
  • Еще один праздник, который отмечают сегодня в Великобритании, — День пива. Это один из самых древних напитков, изобретенных человечеством, и по сей день имеет сотни тысяч поклонников во всем мире. Если вы планируете провести вечер, отмечая этот праздник, не забывайте об умеренности, чтобы не нанести вреда здоровью.

15 июня 15 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исторические праздники и важные даты для 15 июня 2026 года

На 15 июня 2026 года приходится ряд исторических праздников и памятных дат.

313 год — в Риме по указу императора Константина объявлена свобода вероисповедания. Согласно этому же документу, христианам должны были возвратить изъятую у них собственность.

1215 год — британский монарх Иоанн Безземельный жаловал подданным Великую хартию вольностей, согласно которой владельцы земли получили защиту от королевского произвола, а горожане и рыцари — от беззакония со стороны землевладельцев.

1844 год — американский изобретатель Чарльз Гудьир получил патент на метод вулканизации каучука. В конце XIX века была основана компания по изготовлению автомобильных шин, названная в его честь, — Goodyear Tire and Rubber Company.

1851 год — американский молочник Джекоб Фуссель открыл первую в мире фабрику по изготовлению мороженого.

Важные даты 15 июня Важные даты 15 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

1869 год — американский изобретатель Джон Хайат получил патент на изготовление целлулоида.

1931 год — в Советском Союзе принято решение о строительстве метрополитена в Москве. Первая линия была запущена уже через четыре года.

1954 год — в Швейцарии подписан документ об учреждении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

1984 год — в Советском Союзе на законодательном уровне был учрежден праздник День знаний, который стали отмечать 1 сентября.

2004 год — в мире появился первый вирус, поражавший сотовые телефоны, — Cabir.

В этот день появились на свет:

1479 год — жена купца из Флоренции, которая считается прообразом Моны Лизы, Лиза Герардини.

1914 год — советский партийный деятель, генсек ЦК КПСС Юрий Андропов.

1921 год — выдающийся советский хирург, сконструировавший уникальный аппарат для коррекции различных ортопедических заболеваний, Гавриил Илизаров.

Дни рождения 15 июня Дни рождения 15 июня Фото: Е.Рогов/РИА Новости

1954 год — американский комедийный актер, наиболее известный в России благодаря ролям в фильмах «К-9: Собачья работа» и «Кудряшка Сью», Джеймс Белуши.

1969 год — немецкий футбольный вратарь, чемпион Европы, двукратный чемпион мира Оливер Кан.

1977 год — российская актриса, известная по ролям в фильмах и сериалах «Адмиралъ», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», Анна Ковальчук.

Также в этот день мир покинули:

1888 год — кайзер Германской империи, который взошел на престол только в 57 лет и правил всего 99 дней, Фридрих III.

1993 год — британский автогонщик, чемпион мира в гонках класса «Формула-1» Джеймс Хант.

1996 год — американская джазовая певица, запомнившаяся поклонникам песнями Dream a Little Dream of Me, Summertime, Black Coffee, Sunshine of Your Love, Элла Фицджеральд.

2015 год — российская певица и актриса, экс-солистка группы «Блестящие», исполнительница роли ведьмы Алисы в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор», Жанна Фриске.

Памятные даты 15 июня Памятные даты 15 июня Фото: Ruslan Roschupkin/Global Look Press

2017 год — советский актер, сыгравший главные роли в лентах «Дорогой мой человек», «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья», «Три толстяка», Алексей Баталов.

Ранее мы рассказали, кому принято молиться о здоровье и благополучии детей.

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