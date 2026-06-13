Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 июня 2026 года

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Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 июня 2026 года

Сегодня уже 13 июня — 164-й день 2026 года. До конца года остается 201 день. Сегодня день маленьких путешествий, швейной машинки и булавки. Узнаем, какие еще праздники можно отметить 13 июня 2026 года.

Какие праздники отмечают 13 июня в мире

13 июня в России и в других странах мира будут отмечать целый ряд различных праздников и важных дат.

13 июня 2026 года в мире отмечают День распространения информации об альбинизме. Несмотря на то что со стороны альбинизм выглядит просто особенностью внешности, на самом деле это серьезное отклонение от нормы, которое приводит к различным проблемам со здоровьем. Например, животные-альбиносы не имеют возможности эффективно прятаться от естественных врагов из-за отсутствия маскирующих пигментов в коже и шерсти, люди с альбинизмом становятся жертвами солнечных ожогов и часто страдают от слепоты.

Важные даты 13 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще сегодня можно отметить день рождения английской булавки. Этот аксессуар сейчас нам кажется самым обычным предметом обихода, которым можно заколоть полы одежды, скрепить шторы, чтобы солнечный свет не бил в лицо, вдеть резинку в штаны. Но до 1825 года таких булавок просто не существовало.

Кроме того, профессиональные швеи и дизайнеры одежды сегодня отмечают день швейной машинки. Праздник считается неофициальным, поскольку не существует точной даты изобретения этого типа швейного оборудования. Однако несмотря на то что первые примитивные прототипы машин для шитья появились еще в XV веке, современный вид они приобрели после 1755 года, когда была изобретена особая игла с ушком, позволившая сконструировать швейную машинку со знакомым нам принципом действия.

Сегодня также могут отметить свой праздник кухонные недотепы и те, кто любит куролесить. Кстати, оба этих качества могут сочетаться в одном человеке. А в той или иной мере каждый из нас может считать себя причастным к сегодняшнему празднику, ведь все мы иногда бываем недотепами на кухне, а порой любим покуролесить.

Праздники 13 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ну и наконец 13 июня можно отпраздновать день маленького путешествия. Например, сесть на трамвай и уехать на другой конец города, где вы никогда не бывали. А если позволяет время, то отправиться на автомобиле в лес или на озеро. Обязательно прихватите с собой друзей, домочадцев или собаку.

Исторические праздники и важные даты 13 июня 2026 года

13 июня 2026 года стоит вспомнить еще несколько праздников и памятных событий из мировой истории.

1373 год — между Португалией и Англией был заключен договор о союзе. Этот документ действует по сей день и считается старейшим из действующих международных договоров мира.

1782 год — в Швейцарии состоялась последняя в истории казнь по обвинению в ведьмовстве. За колдовство была осуждена и лишена жизни Анна Гельди.

1825 год — американский изобретатель Уолтер Хант получил патент на аксессуар для скрепления одежды из проволоки — прообраз современной английской булавки.

Памятные даты 13 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

1920 год — в Америке вступил в силу запрет на отправку детей в почтовых посылках.

1949 год — в Америке книгой года стал антиутопический роман Джорджа Оруэлла «1984».

В этот день появились на свет:

1773 год — британский врач, астроном, физик, один из основоположников волновой теории света Томас Юнг.

1870 год — бельгийский врач, специализировавшийся на изучении бактерий и их влиянии на здоровье и иммунитет человека, разработчик ряда вакцин Жюль Борде.

1928 год — американский экономист, создатель теории игр, ставший прообразом главного героя в фильме «Игры разума» с Расселом Кроу в главной роли, Джон Форбс Нэш.

1940 год — югославский актер, прославившийся благодаря исполнению ролей этнических американцев в вестернах, Гойко Митич.

1946 год — советский актер, полюбившийся зрителям благодаря роли Арамиса в лентах про мушкетеров, Игорь Старыгин.

1951 год — шведский актер, известный ролями в фильмах «Умница Уилл Хантинг», «Лекарь: Ученик Авиценны», «Девушка с татуировкой дракона», «Чернобыль» и в киновселенной «Пираты Карибского моря», Стеллан Скарсгард.

Дни рождения 13 июня Фото: Supplied by FilmStills.net/.filmstills.net/Global Look Press

1986 год — американские модельеры, актрисы, ставшие известными после фильма «Двое: Я и моя тень», Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Также в этот день мир покинули:

1894 год — русский художник, автор работ «Распятие», «Тайная вечеря», «Что есть истина?» Николай Ге.

1931 год — японский врач, один из исследователей, сумевший обнаружить и выделить чумную палочку, Китасато Сибасабуро.

2000 год — советский мультипликатор, режиссер мультфильмов «Пес в сапогах», «Голубой щенок», «Слоненок» Ефим Гамбург.

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