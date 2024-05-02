«Опустела без тебя земля»: вдова Юдашкина трогательно обратилась к мужу Вдова Юдашкина заговорила об одиночестве в годовщину смерти модельера

Вдова российского модельера Валентина Юдашкина Марина почтила его память в первую годовщину смерти. В своем Telegram-канале она написала, что очень скучает по супругу. Юдашкина также процитировала строки из песни «Нежность» в исполнении советской певицы Майи Кристалинской, которая поет об одиночестве из-за разлуки с любимым человеком.

Сегодня год, как тебя нет с нами, очень скучаю! Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, также падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты, ты летишь и тебе дарят звезды свою нежность, — написала вдова кутурье.

Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием — раком почки. Модельера похоронили на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Ранее дочь Юдашкина Галина, являющаяся креативным директором Дома моды Valentin Yudashkin, рассказала о продаже дорогостоящей квартиры в США, которая досталась ей от отца. Сумму сделки наследница кутюрье раскрывать не стала. Речь идет о квартире модельера на Манхэттене, расположенной на Пятой авеню напротив знаменитого Центрального парка. По словам Юдашкиной, у нее возникли сложности с продажей недвижимости из-за того, что она входила в кооператив.