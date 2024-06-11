Стало известно, грозит ли России вспышка «малой чумы» Инфекционист Мескина: России не грозит вспышка заболеваемости туляремией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России не грозит вспышка заболеваемости туляремией, или так называемой малой чумой, уверена инфекционист Елена Мескина. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что периодически подъем этой инфекции происходит в РФ. Но, по ее словам, для передачи заболевания должны быть специфические условия.

Я думаю, не стоит ждать широкого распространения заболеваемости. Периодически подъем заболеваемости этой инфекцией случается. Болезнь не слишком заразная, должны быть специфические условия заражения, — пояснила Мескина.

Как уточнила инфекционист, за пределы какого-то региона туляремия редко выходит. Она отметила, что болезнь поражает в том числе тех, кто много времени проводит в лесу или любит полежать на скошенной траве. Также инфекция передается респираторным путем, предупредила Мескина.

Есть прививки от туляремии. Прививаются люди, которые связаны с земляными и лесными работами, а также те, кто работают с животными. Если есть превышение заболеваемости, можно привить население. Как правило, это заболевание носит очаговый характер, — добавила специалист.

Врач и телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что туляремия, которую стали выявлять в регионах России, является особо опасной инфекцией. По ее словам, если не диагностировать и не лечить заболевание, оно может привести к летальному исходу.