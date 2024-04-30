Российская мода после ухода Зайцева и Юдашкина: их никто не может заменить?

Фото: Личный архив

Аника Керимова и Вячеслав Зайцев

Год назад 30 апреля ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев. Каким он запомнился своим ученикам, кто продолжает его дело и действительно ли со смертью мэтров Зайцева и Валентина Юдашкина год назад умерла и русская мода? Об этом NEWS.ru рассказали модельер Марина Синотова из Ярославля и дизайнер Аника Керимова из Москвы.

Почему на Западе Вячеслава Зайцева называли Красным Диором

Марина Синотова напомнила, что Вячеслав Зайцев вывел российскую моду на мировой подиум, где ранее бытовали ложные представления об СССР, России и русской моде.

На Западе, говорит она, активно раздувались мифы и стереотипы об СССР, будто у советских людей ничего нет: ни культуры, ни возможностей — «один мрачный железный занавес».

«И вдруг приезжает яркий и талантливый русский модельер Слава Зайцев со своими потрясающими коллекциями и невероятно красивыми манекенщицами. Западное общество застывает в изумлении: оказывается, что и мода в Советском Союзе присутствует на самом высоком уровне, и [ее представляют] девушки необычайной славянской красоты. То есть Слава Зайцев произвел настоящий фурор и переворот в сознании западного общества в пользу нашей страны», — рассказывает Синотова.

Вячеслава Зайцева называли с тех пор на Западе Красным Диором, подчеркивает модельер, потому что в коллекциях почти всегда присутствовал его любимый красный цвет. Да и Советский Союз ассоциировался с красным.

Какие качества характера помогли Зайцеву добиться успеха

Главным качеством характера Вячеслава Зайцева Марина Синотова, дружившая с мэтром почти 30 лет, с середины 90-х, называет его трудолюбие.

«Я неоднократно слышала и от Егора — единственного сына Вячеслава Михайловича: „Папа — трудоголик. И, если он что-то задумал, то не будет ни спать, ни есть, пока не сделает“. Трудоголики, если ставят себе цель, я считаю, добиваются очень многого. Это прекрасное созидательное качество», — убеждена модельер.

Ученица Зайцева Аника Керимова отметила, что главным смыслом жизни для Вячеслава Михайловича была его профессия, Дом моды и ученики. Все остальное, включая даже семью, уходило на второй план, вспоминает дизайнер. Мэтр сутками напролет работал в Доме моды над созданием новых коллекций, говорит она. Часто он даже оставался ночевать на диванчике в своем кабинете: чтобы не тратить бесценное время на дорогу.

Фото: Личный архив Марина Синотова и Вячеслав Зайцев

Какими еще талантами, помимо дизайнерского, обладал Зайцев

«Вячеслав Михайлович обожал дело всей своей жизни, был увлеченным, воодушевленным. И он был удивительно доброжелательным человеком. Он никогда не воспринимал молодых дизайнеров как конкурентов — я не припомню ни слова критики или придирок из его уст», — вспоминает Керимова.

По ее словам, мастер всегда по-доброму наставлял своих учеников. Он советовал им «не терять веру в себя ни при каких обстоятельствах».

«Он говорил так: „Используй все варианты и возможности для достижения своей мечты. Даже если какие-то двери окажутся закрытыми, то ничего страшного. Надо быть упорным, возможно, что с десятого раза двери откроются“», — подчеркивает Керимова.

Марина Синотова также отмечает доброжелательность мэтра, его жизнелюбие и любовь к дружеским поцелуям.

«Меня потрясала уникальная память Вячеслава Михайловича. У него же были десятки учеников — но он каждого помнил лично, и даже помнил имена членов семьи! При встрече, бывало, обязательно меня спросит: „Мариночка, ну как твои дела, как твоя доченька Оленька и остальная семья?“ И всегда дружески поцелует в губы, приобнимет. Это был обязательный ритуал», — вспоминает модельер.

Синотова рассказала также, что Вячеслав Зайцев писал лирические стихи и прозу, об этом знали самые близкие друзья модельера: свою любовь к литературным жанрам он особенно не афишировал.

Фото: Личный архив Марина Синотова

От чего умер Вячеслав Зайцев и кому достался его Дом моды

В марте 2023 года Вячеслав Зайцев отметил свое 85-летие. Пышных празднований он не устраивал, поскольку чувствовал себя нездоровым. Помощники возили его на инвалидном кресле.

Ученики вспоминают, что им было очень больно видеть мэтра в таком состоянии. Но даже в коляске модельер оставался доброжелательным и старался не терять свой природный оптимизм. Он по возможности присутствовал на показах коллекций своих учеников.

«Его привезли помощники. И мы приехали, небольшой ярославской делегацией. Вячеслав Михайлович нас увидел и закивал, заулыбался, руки протянул. Мы подошли, поговорили. Его речь уже была медлительной после перенесенного инсульта. Но руку подал, улыбался, как всегда, своей шикарной улыбкой. А вот встать не смог, не было сил. У меня сжалось сердце от предчувствия, что, возможно, я вижу его в последний раз. Так оно и вышло», — рассказала Марина Синотова о последней встрече с учителем незадолго до его смерти. Он ушел из жизни от последствий кровоизлияния в мозг.

Вячеслав Зайцев был похоронен на сельском кладбище в Щелковском районе недалеко от деревни Каблуково, где построил себе дом. Решение о месте упокоения мастера принимал его сын. Ему же достался от отца Дом моды, где и сейчас мастера работают над новыми коллекциями.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люди на церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бедрос Киркоров на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бедрос Киркоров на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Надежда Бабкина на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Надежда Бабкина на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Зверев на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Зверев на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Внучка Вячеслава Зайцева Мария (в центре) на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Внучка Вячеслава Зайцева Мария (в центре) на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор на прощании с Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор на прощании с Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор на прощании с Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор на прощании с Вячеславом Зайцевым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково

Умерла ли русская мода со смертью Зайцева и Юдашкина

После смерти Вячеслава Зайцева и одного из самых ярких его учеников Валентина Юдашкина в мире дизайна заговорили о том, что «русская мода умерла». По мнению Марины Синотовой, в этом присутствует доля правды: при значительном количестве талантливых дизайнеров в России личностей уровня Зайцева, по ее мнению, «к сожалению, пока не видно».

Она надеется, на то, что они появятся. Об этом говорил и сам Вячеслав Зайцев, предрекавший в разговорах со своими учениками, вспоминает она, что «и после нас будут новые интересные, яркие ребята».

«Мода жива, талантливых людей много в России. Время покажет, [кто придет на смену Зайцеву]. Моя дочь Ольга Денисова, к примеру, выросла в модного дизайнера одежды. Вячеслав Михайлович очень тепло к ней относился, хвалил ее коллекции. И я бы очень хотела, чтобы Оля достигла такого же высокого уровня в профессии, как Слава Зайцев», — сказала Синотова.

Аника Керимова напомнила, что за последние два с половиной года индустрия моды в России сильно изменилась. В 2022 году по политическим причинам нашу страну покинули многие мировые бренды, ушли и поставщики тканей, обнажив серьезные проблемы в отрасли на тот момент.

Фото: Личный архив Аника Керимова и Наташа Королева

В том числе, говорит Керимова, отмечается дефицит специалистов: почти ушла «старая портновская школа, она была уникальной в СССР». «Приходится в новых — почти экстремальных — условиях быстро взращивать специалистов из молодых модельеров. Открываем для себя возможности сотрудничества с дружественными странами, в том числе, например, с государствами БРИКС, где высок интерес к русской моде», — поделилась дизайнер.

По мнению Керимовой, те, кто не боится работать, «могут засучить, как говорится, рукава». Потому что появились возможности реально заместить ушедшие Chanel и Dior.

«Я всем сейчас говорю: девочки и мальчики, открылась ниша, берите и делайте. Очень хорошая возможность проявить себя. Мы, конечно, уже возрастные специалисты. А вот для молодежи, я считаю, открылись прекрасные возможности в нашей стране», — резюмирует Марина Синотова.

Она напомнила, что и Вячеслав Зайцев был большим патриотом России и всегда подчеркивал, что у нашей страны — свой, уникальный путь, должна быть собственная мода, свои производители, «надо работать и действовать».

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