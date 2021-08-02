Колдуны выходят на охоту: почему альбиносы становятся жертвой суеверий

Хотя пандемия коронавируса затронула всех людей на планете, для части из них она принесла беду с той стороны, откуда подавляющему большинству населения она не угрожает по сугубо биологическим причинам.

Вдвойне пострадавшими от пандемии людьми стали альбиносы (люди со слабой или отсутствующей пигментацией волос и кожи). На них в странах Африки началась настоящая охота — из суеверия, что сваренные должным образом части их тел могут приносить удачу и богатство.

Число таких убийств выросло с началом пандемии коронавируса, говорится в июльском докладе Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Доклад независимого эксперта ООН, охватывающий шестилетний период, содержит данные о том, что большинство жертв охоты на альбиносов — это дети, и в меньшей степени — женщины.

СПЧ ООН призвал ранее к международному вмешательству с целью остановить ритуальные убийства. Такая практика, указано в документе, распространённая в основном в странах Африки, встречается также в Бразилии, Фиджи и даже в Японии.

Хотя мы продвинулись достаточно далеко в сторону борьбы с этим отвратительным явлением, впереди ещё долгий и мучительный путь, — указывает эксперт Икпонвоса Эро. Этим докладом она завершает свою работу в ООН в качестве привлечённого исследователя.

По данным эксперта ООН, в мире растёт понимание того, что права женщин и детей-альбиносов нуждаются в защите со стороны международного сообщества.

С 2005 года, когда ООН начала регулярную работу по защите прав людей с альбинизмом, число исследований этого феномена выросло десятикратно. Но регресс в борьбе с суевериями, по её словам, произошёл именно в период пандемии. Пандемия привела к ещё большему обнищанию населения в и без того бедных странах, где люди верят, что части тела с низким содержанием гормона меланина могут служить составными частями колдовских «коктейлей», приносящими удачу и богатство.

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Было бы ошибкой считать, что проблема альбиносов в традиционалистских обществах возникла как следствие пандемии коронавируса. Люди с неестественно белым цветом кожи были изгоями в странах с негроидным населением веками, указывает в разговоре с NEWS.ru эксперт Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН Николай Щербаков.

В странах европеоидного расового типа альбинос не выделяется из толпы столь резко, как в странах с преимущественно темнокожим населением. Но подозрительность, с которой к светлокожим сородичам относятся в Африке, не имеет ничего общего с расизмом — потому что ритуальные убийства альбиносов практиковались там задолго до прихода белых колонизаторов, — рассказывает он.

Оттуда же, из Западной Африки, это суеверие перекочевало в Бразилию, вместе с вывезенными туда португальцами африканскими невольниками. В Бразилии подобная «культурная» традиция отмечена именно в среде латиноафриканцев, но её совершенно нет среди коренных жителей крупнейшей латиноамериканской страны — индейцев Амазонии. Не питают какую-то особую неприязнь к альбиносам и жители других стран Латинской Америки.

Примечательно в этой связи, что именно темнокожее население Бразилии является и самым уязвимым в социально-экономическом смысле, а расизм в бразильском обществе практически институционализирован. Согласно данным ООН, доход темнокожей семьи был в среднем в два раза ниже, чем у белых соотечественников.

Однако неприязнь к людям с альбинизмом носит в основном не социально-экономический, а культурологический характер, продолжает африканист. Он привёл в качестве примера Японию, которая в экономическом и технологическом смысле является одной из самых передовых стран мира, однако отношение к альбиносам там сродни тому, которое наблюдается в странах Чёрной Африки.

Это самый труднообъяснимый феномен — как в Стране восходящего солнца самые футуристические технологии уживаются с самыми дикими суевериями. Но это и доказательство того, что бороться с такими варварскими практиками путём подъёма экономики бедных стран не самый эффективный способ, — говорит Щербаков.

Белые вороны — в прямом и переносном смысле

Эксперт не питает особых иллюзий относительно того, что доклад Икпонвосы Эро станет какой-то значимой вехой в усилиях международного сообщества по искоренению суеверий, подобных тем, жертвами которых становятся люди с альбинизмом.

Это не идеологическая или культурная проблема. Это в значительной степени биологическая неприязнь, которая никуда не исчезнет, даже если население в целом разбогатеет. Убивать ради колдовских зелий, возможно, станут меньше. Но отношение к «слишком белым» сородичам как к париям никуда не денется, — уверен он.

В докладе ООН указывается, что в упомянутых в нём странах альбиносы являются объектами двойной дискриминации — как видимое меньшинство и как люди с особыми медицинскими показаниями (например, им нельзя долго находиться на солнце).

Правительства тех африканских стран, где направленные против альбиносов колдовские суеверия особенно широко распространены, и без вмешательства ООН принимают собственные меры по минимизации таких практик. Как правило, такие национальные политики не выделяют людей с альбинизмом в отдельную категорию, а направлены на защиту всех меньшинств, как этнических, так и социальных.

Трагедия Руанды с геноцидом одной части населения против своих сограждан и война всех против всех в Конго-Заире научила и правительства отдельных африканских стран, и Африканский союз в целом, что с учётом истории и менталитета населяющих Чёрный континент народов, профилактика конфликтов оказывается в любом случае менее затратной, чем усилия загнать джинна обратно в бутылку.

Dasril Roszandi/Global Look Press

Альбинос — это звучит гордо

Даже в средневековой Европе к альбиносам относились с опасением — отсюда мифологическое фольклорное изображение вампиров как особей с красными глазами, белыми волосами и боящимися дневного света. Хотя именно в европейских странах процент альбиносов ниже, чем в африканских (в среднем 1 к 17 000 у европейцев по сравнению с 1 к 5000 в некоторых африканских этносах и даже 1 к 700 у некоторых жителей Полинезии).

Учитывая, что ген альбинизма передаётся по наследству (каждый четвёртый ребёнок-альбинос рождается у родителей-альбиносов), в странах, где необразованное население верит, что белокожие, беловолосые и красноглазые люди приносят удачу и достаток тем, кто съест их мясо, это «проклятие» вместе с постоянным риском быть убитым и сваренным на чьей-то кухне передаётся из поколения в поколение.

В среднем в мире альбинизм отмечается у одного человека на 20 тысяч, но есть и исключения, которые современная наука объяснить не может. Например, в африканской Танзании один альбинос приходится на 1400 человек с нормальным (для негроидной расы) содержанием гормона меланина. Биологи по этой причине считают, что именно Танзания является родной территорией для гена альбинизма, откуда он распространился по остальному миру.

Рекордсменом же по процентному числу «ультрабелых» жителей является этническая группа куна в Панаме, где альбиносом рождается каждый 145-й новорождённый. Но при этом никакой дискриминации панамские альбиносы на себе не ощущают. Более того, куна называют своих альбиносов романтическим именем «дети Луны» и для них даже зарезервированы некоторые преференции, которые отсутствуют у «нормальных» соплеменников. Например, им разрешается покидать свои жилища во время лунных затмений. Не такая существенная льгота, но во всяком случае «дети Луны» не опасаются стать ингредиентом снадобья, приносящего удачу и богатство.