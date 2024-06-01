«Цифровой концлагерь»: Захарова вспомнила Оруэлла из-за саммита в Швейцарии Захарова назвала цифровым концлагерем учет гаджетов на саммите в Швейцарии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Организаторы саммита по Украине в Швейцарии потребовали от участников зарегистрировать свои гаджеты, что является цифровым концлагерем, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это то, чем заканчиваются все «либеральные демократии».

Либеральные демократии всегда заканчиваются цифровым концлагерем — все описано [Джорджем] Оруэллом, — заявила Захарова.

Саммит по Украине проведут в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Россия не входит в число приглашенных на эту встречу государств. От участия в мероприятии также отказалась китайская сторона.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что Пекину будет трудно принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Дипломат пояснила, что план саммита расходится с требованиями Пекина и ожиданиями мирового сообщества.

Ранее агентство Reuters сообщало, что китайские власти отклонили приглашение принять участие в швейцарской конференции по Украине, поскольку не были выполнены необходимые для этого условия. По информации журналистов, отказ Китайской Народной Республики присутствовать на форуме напрямую связан с отсутствием российской делегации на мероприятии.