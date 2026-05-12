Очередной рост аллергенов? Пыльца в Москве сегодня — 12 мая

В первый после майских праздников будний день в столицу вернется хорошая погода. Выясняем, как это скажется на уровне пыльцы в воздухе и к чему готовиться аллергикам.
Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году
Во вторник 12 мая после череды холодных дней в Москву вернется тепло. Воздух прогреется до +19 градусов. Осадки не прогнозируются. Такие погодные условия поспособствуют активному распространению пыльцы.
Прогноз пыльцы на 12 мая 2026 года
Пыльца березы, самого агрессивного аллергена весны, сейчас находится в диапазоне от 101 до 1000 частиц на кубометр. При благоприятных условиях этот показатель может быть даже чуть выше, так что стоит помнить о правилах самопомощи в аллергосезон.
Напомним базовые рекомендации для поллинозников в период цветения:
Принимайте антигистаминные согласно инструкции и рекомендациям врача.
Задумайтесь о посещении аллерголога для назначения АСИТ-терапии.
Находясь на улице, носите солнцезащитные очки, головные уборы, маски, ноздревые фильтры.
Вернувшись домой с улицы, примите душ и помойте голову (в волосах могут застрять частички пыльцы), желательно промыть нос соляным раствором.
Дома и в офисе проводите влажную уборку.
Не открывайте окна дома и в машине в пик жары.
Приобретите очистители воздуха с НЕРА-фильтрами и установите в спальне.
Пейте достаточно воды, чтобы очищать организм.
В случае острой аллергической реакции, например при развитии отека, вызывайте скорую помощь!
