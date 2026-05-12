Очередной рост аллергенов? Пыльца в Москве сегодня — 12 мая

В первый после майских праздников будний день в столицу вернется хорошая погода. Выясняем, как это скажется на уровне пыльцы в воздухе и к чему готовиться аллергикам.

Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году

Во вторник 12 мая после череды холодных дней в Москву вернется тепло. Воздух прогреется до +19 градусов. Осадки не прогнозируются. Такие погодные условия поспособствуют активному распространению пыльцы.

Прогноз пыльцы на 12 мая 2026 года

Пыльца березы, самого агрессивного аллергена весны, сейчас находится в диапазоне от 101 до 1000 частиц на кубометр. При благоприятных условиях этот показатель может быть даже чуть выше, так что стоит помнить о правилах самопомощи в аллергосезон.

Напомним базовые рекомендации для поллинозников в период цветения:

Принимайте антигистаминные согласно инструкции и рекомендациям врача. Задумайтесь о посещении аллерголога для назначения АСИТ-терапии. Находясь на улице, носите солнцезащитные очки, головные уборы, маски, ноздревые фильтры. Вернувшись домой с улицы, примите душ и помойте голову (в волосах могут застрять частички пыльцы), желательно промыть нос соляным раствором. Дома и в офисе проводите влажную уборку. Не открывайте окна дома и в машине в пик жары. Приобретите очистители воздуха с НЕРА-фильтрами и установите в спальне. Пейте достаточно воды, чтобы очищать организм.

В случае острой аллергической реакции, например при развитии отека, вызывайте скорую помощь!

