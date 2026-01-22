Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 16:00

Brain rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время

Чувствуете, что стало сложнее концентрироваться? Что после пары часов в соцсетях остается только чувство пустоты, а любимые книги пылятся на полке? Возможно, вы столкнулись с явлением, которое психологи и нейробиологи уже окрестили «цифровым распадом мышления». В Сети это называют brain rot. Что это простыми словами — в материале NEWS.ru.

Что такое «гниение мозга»: симптомы и механизм формирования привычки

Brain rot — это буквально «разложение мозга». Так в Сети прозвали влияние контента, который не блещет ни смыслом, ни даже простым юмором, а лишь тихонько подтачивает способность соображать. В народе шутят, что он ведет к настоящей деградации, что, конечно, преувеличение, но суть отражает точно: это глупые мемы, «мозговой мусор», короткие видео, которые отсылают к другим мемам, цепляя своим абсурдным смыслом и сленгом.

Кто именно придумал этот термин, неизвестно. Первые следы можно обнаружить в 2007 году, но по-настоящему громко о нем заговорили только в 2023-м, на волне безумной популярности мемов про «cкибиди-туалет». Это такое YouTube-шоу про армию унитазов с человеческими головами, которое крутится вокруг одного бессмысленного, но залипательного слова — «скибиди». И оно совершенно ничего не значит.

Пока многие ломали голову над «скибиди», в Сети уже вырос целый урожай новых словечек: gyatt, rizz, sigma, mogging, mewing и другие. Их окрестили сленгом поколения «альфа» — тех, кто с пеленок знает, как включить YouTube.

В соцсетях начали придумывать из этих слов целые песни. Вся суть в том, что понять их можно, только если вы «в теме». Для всех остальных — это просто веселая тарабарщина, набор странных звуков. Именно поэтому такой контент и называют brain rot. Кажется, будто мозг на миг отключается, пытаясь это расшифровать. Бывало у вас такое? Думаем, вы понимаете влияние мусорного контента на мозг подрастающего поколения.

Итак, по каким симптомам можно определить, что у вас brain rot, или, как это еще называют, информационная перегрузка:

  • Снижение концентрации внимания: неспособность удерживать фокус на длительных задачах (чтение книги, просмотр фильма, работа). Постоянное желание «переключиться» на что-то новое.

  • Синдром упущенной выгоды и скука: реальный мир кажется слишком медленным и скучным по сравнению с бесконечным ярким потоком коротких видео. Может возникать тревога, если вы «не в теме».

  • Нарушение обработки информации: предпочтение коротких, упрощенных обобщений вместо глубокого анализа. Сложности с восприятием сложных текстов или аргументов.

  • Влияние на язык и мышление: мысли начинают формулироваться обрывочно, «кусками» мемов, интернет-сленгом. Может снижаться словарный запас.

  • Проблемы с памятью: контент, потребляемый в таком режиме, часто не запоминается. Формируется «память клипа» — вы помните обрывки, но не информацию в целом.

  • Цинизм и эмоциональное онемение: постоянный поток абсурда, черного юмора и провокационного контента может притупить эмоциональные реакции.

  • Физические симптомы: усталость глаз, головные боли, нарушение режима сна, прокрастинация.

Влияние мусорного контента на мозг неоспоримо. Какой же механизм формирования привычки brain rot? Особенность в том, что платформы используют уязвимости нашей нейробиологии:

1. Нейрохимический цикл (дофаминовый цикл):

  • Триггер: скука, желание отвлечься.

  • Действие: бессмысленный скроллинг ленты с короткими видео.

  • Награда: каждые 15–60 секунд что-то вызывает мгновенную реакцию (смех, удивление). Это приводит к выбросу дофамина — гормона удовольствия и предвкушения.

  • Повторение: мозг запоминает этот сверхбыстрый путь к получению «награды». Это перестраивает систему вознаграждения, заставляя искать самые быстрые источники удовольствия.

2. Психологические механизмы:

  • Бесконечный скролл: отсутствие естественных точек остановки в сочетании с алгоритмом, который изучает ваши предпочтения, создает состояние «автопилота».

  • Клиповое мышление: мозг адаптируется к формату. Короткие, не связанные фрагменты тренируют поверхностное внимание в ущерб сосредоточенности.

  • Теория переменного вознаграждения: самый мощный механизм. Вы никогда не знаете, какое видео будет следующим. Эта непредсказуемость (как в игровых автоматах) заставляет скроллить снова и снова в ожидании «выигрыша». Поэтому не удивляйтесь появлению симптомов информационной перегрузки.

  • Снижение порога терпения: постоянный контент, где суть раскрыта за три секунды, повышает неврологический «порог» для вовлеченности. Все, что требует больше времени, мозг начинает считать «скучным». Так что именно поэтому можно говорить о том, что короткие видео — мозговой мусор.

Источники brain rot: короткие видео, низкопробные мемы, токсичные обсуждения

«Поставщиков» brain rot можно разделить на несколько основных категорий, каждая из которых задействует определенные механизмы нашего внимания и психики.

Первый и главный источник — это короткие видеоролики. Их специфика — сверхвысокая скорость подачи информации, яркие визуальные эффекты и немедленная награда для зрителя. Алгоритмы этих платформ отточены для максимального удержания внимания, выстраивая бесконечную персонализированную ленту. Это приводит к формированию клипового мышления, когда мозг отвыкает от длинных нарративов и начинает требовать новую порцию стимуляции каждые несколько десятков секунд. Поэтому очень важен цифровой детокс. Brain rot тогда не затронет ваш мозг.

Второй источник — низкопробные мемы и абсурдный контент. Речь идет не об остроумной или сатирической интернет-культуре, а о потоке намеренно примитивных, часто бессмысленных или повторяющихся изображений и видео. Их юмор строится на абсурде, гиперболе или культурном шоке. Постоянное потребление такого контента приучает мозг к поверхностной обработке информации, где не требуется критическое осмысление, а лишь мгновенная эмоциональная реакция. Со временем это может снижать порог восприятия сложного юмора и ухудшать способности к аналитическому мышлению.

Третий источник — это токсичные обсуждения в социальных сетях, комментариях и на форумах. Сюда относятся бесконечные споры, холивары, чтение негативных новостей и вовлечение в конфликтные взаимодействия. Механизм здесь иной: он связан с выбросом не только дофамина, но и кортизола — гормона стресса. Участие в таких обсуждениях создает иллюзию социальной вовлеченности и остроты, но на деле истощает эмоциональные ресурсы, повышает уровень фоновой тревоги и цинизма. Мозг привыкает к состоянию легкой агрессии, что мешает спокойной, сосредоточенной деятельности.

Косвенным, но важным источником является сама архитектура современных цифровых платформ. Бесконечная лента, алгоритмы рекомендаций, системы уведомлений и переменное вознаграждение создают среду, в которой brain rot не просто возможен, а практически неизбежен при частом использовании. Эти технологии проектировались именно для формирования привычки и максимального увеличения времени, проведенного на платформе. Поэтому уже не нужно удивляться появлению симптомов информационной перегрузки.

Как соблюдать информационную диету и вернуть концентрацию

Избавиться от brain rot и избежать его вполне реально. Начните с аудита, честно посмотрите статистику экранного времени. Определите, какие приложения и типы контента отнимают больше всего времени и оставляют чувство опустошения.

Жестко настройте цифровую среду — удалите самые проблемные приложения с телефона или отключите все уведомления. Проведите чистку подписок, оставив только полезные и проверенные источники.

Введите структурированное потребление, выделите 2–3 коротких промежутка в день для соцсетей. Вне этого времени убирайте телефон подальше. Начинайте день без экрана хотя бы в первый час после пробуждения.

Сознательно наращивайте долгий контент: читайте по 10–15 страниц книги или одну длинную статью в день, смотрите документальные фильмы вместо роликов. Начинайте с 20–30 минут и увеличивайте время, потому что влияние мусорного контента на мозг имеет только негативный эффект.

Тренируйте концентрацию. Используйте технику Pomodoro: 25 минут фокуса, затем 5 минут отдыха без телефона. Практикуйте простую медитацию на дыхании по 5–10 минут, чтобы научиться замечать, когда внимание уплывает.

Внедряйте аналоговые привычки. Найдите хобби без экрана: рисование, кулинария, рукоделие. Не берите телефон в спальню и особенно в кровать. Перед сном лучше почитать бумажную книгу.

Пересмотрите свое отношение к интернет-контенту. Ваше внимание — главный ресурс. Будьте активным куратором информации, которую потребляете. Цель — не отказаться от технологий, а вернуть над ними контроль.

Многие эксперты справедливо говорят о том, что соцсети, в том числе TikTok, Instagram (деятельность в РФ запрещена), — это вред для внимания и общего состояния в целом. Не забывайте проводить цифровой детокс и следуйте нашим рекомендациям, чтобы в черепной коробке ничего «не гнило». Берегите свой мозг!

