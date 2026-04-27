Березы рванут на майских? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 27 апреля

Березы рванут на майских? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 27 апреля

Пыльца березы в Москве и области снова набирает обороты. Поллинозники постепенно готовятся к первому пику пыления самого агрессивного аллергена. Обращаемся к прогнозу SILAM, чтобы понять, к чему готовиться аллергикам сегодня.

Аллергосезон в Москве в 2026 году

Понедельник, 27 апреля, погодой не порадует: москвичей ждет пасмурный день со снегом и дождем. Пыльцевое облако продолжит витать над Москвой.

Прогноз пыльцы в Москве и Подмосковье: 27 апреля 2026 года

В каком состоянии находится береза сейчас? Следуя SILAM, уровень пыльцы в воздухе составит от 11 до 100 частиц на кубический метр. Это чуть меньше, чем в выходные, но достаточно, чтобы вызвать дискомфорт у поллинозников.

Между тем синоптики и Минздрав пророчат затянувшийся березовый сезон с несколькими пиками пыления. Первый из них ожидается на майских праздниках. Так что перед выездом на природу позаботьтесь о том, чтобы соблюсти меры предосторожности и последовать советам лечащего врача.

