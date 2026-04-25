Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 04:30

Березовый штиль: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 25 апреля

Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 25 апреля
Подписывайтесь на нас в MAX

Пыльца березы остается наиболее опасным аллергеном для поллинозников. Несмотря на снижение ее концентрации в связи с похолоданием, аллерген все еще вызывает реакции у чувствительных «березовиков». Обращаемся к системе SILAM, чтобы определить уровень пыльцы в воздухе и понять, к чему готовиться страдающим от аллергии.

Уровень пыльцы в воздухе сегодня

В субботу, 25 марта, жителей Москвы и Подмосковья ждет небольшое потепление. Температура воздуха поднимется до +10 градусов. При этом осадков в виде дождя и снега, которые шли всю рабочую неделю, не ожидается.

Прогноз пыльцы в Москве и Подмосковье: 25 апреля 2026 года

Согласно прогнозу SILAM, уровень пыльцы сегодня, если говорить о березе, не превысит отметку в 10 единиц на кубометр. Первый пик аллергена ожидается примерно через 10 дней, на майские праздники. Впрочем, непредсказуемая погода еще может повлиять на прогноз.

Если вы чувствительны к пыльце березы, то сейчас самое подходящее время, чтобы подготовить аптечку и жилище к началу аллергосезона. Вспомнить правила аллергобыта и простейшие способы помочь себе и близким в период цветения можно благодаря нашему календарю пыления на 2026 год.

Москва
прогнозы
цветение
пыльца
аллергены
аллергии
березы
деревья
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.