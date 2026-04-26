Все ближе к березовому пику: пыльца в Москве сегодня — на 26 апреля

До первого пика пыления березы осталось не так много времени. Между тем непогода привела к рассеиванию пыльцевого облака. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня, следуя прогнозу SILAM.

Аллергосезон в Москве и Подмосковье

Воскресенье, 26 апреля, выдастся пасмурным, дождливым и холодным (до +12 градусов). Впрочем, подобные погодные условия не помешают сгущению пыльцы березы.

Прогноз пыльцы в Москве и Подмосковье: 26 апреля 2026 года

Согласно прогнозу SILAM, сегодня уровень пыльцы в воздухе скакнет с отметки не выше 10 частиц на кубометр до диапазона от 100 до 1000 частиц на кубометр. Чувствительные к березовой пыльце поллинозники, скорее всего, испытают ухудшение.

Напомним, что первый пик пыления ожидается на майских праздниках. Так что самое время пополнить аптечки антигистаминными, назначенными врачом, и вспомнить правила аллергобыта.

Ранее мы перечислили факторы, способные усилить аллергию.