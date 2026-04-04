Плотва и лещ в апреле: секреты рыбака со стажем из Подмосковья

Апрель в Подмосковье — горячее время: вода прогревается до 6–10 ℃, лещ и плотва выходят с зимовальных ям на мелководные столы и бровки, начинают активно кормиться. Ловля плотвы и леща в апреле с лодки на проводку в стоячей воде — один из самых добычливых способов открыть сезон, если правильно выбрать место и не промахнуться с прикормкой.

Выбор места и апрельские нюансы:

Ищите тихие заливы Истринского, Рузского и Можайского водохранилищ либо небольшие озера в Дмитровском и Сергиево-Посадском районах — именно здесь стоячая вода и удобный подход для лодки. Идеально: глубина 2–4 м у камыша или травы для плотвы, 4–6 м на бровке для леща; якорьте лодку, ловите в штиль или легкий ветер. Тонкости апреля: рыба осторожна, используйте тонкие поводки 0,10 мм и мелкие наживки — мотыль или опарыш; активность короткая, поэтому прикармливайте точно и мало.

Оснастка и прикормка — без лишнего:

поплавок: скользящий, огрузка 4–6 г, крючок № 10–12, поводок 0,12–0,14 мм — для плотвы; № 8–10, поводок 0,16 мм — для леща;

кормушка: метод или клетка на дно, рядом с поплавочной снастью, усиливает точку;

прикормка для стоячей воды: 50% панировочных сухарей + 20% жмыха + 20% кормового мотыля + 10% глины — шары плотные, без облака мути; аромат — ваниль или анис, без перебора;

насадка: мотыль пучком, червь, опарыш — чередуйте каждые 20–30 минут.

Ловля плотвы и леща в апреле требует терпения в первые полчаса — рыбу нужно собрать прикормкой. Закормили точку, выждали, если пошла поклевка — не меняйте место без нужды. В апреле на водоемах Московской области рыба капризна по утрам при заморозках, но к 10–11 часам, когда солнце прогревает верхний слой воды, клев выравнивается. Удачи на воде!

