Где искать крупного окуня весной на реке в апреле: техника ловли и рабочие приманки

Апрель — лучшее время охоты за трофейным окунем. Перед нерестом крупный «горбач» жадно набирает вес, держится компактными группами и почти не реагирует на смену погоды. Именно сейчас, пока вода не прогрелась выше +8–10 °C, хищник максимально агрессивен и предсказуем. Задача, где искать крупного окуня весной, решается просто: бровки с глубиной 1,5–3 м, коряжник на выходе из ям, устья притоков и обратки под нависшими берегами.

Микроджиг: приманки и проводка:

Вес груза — 2–5 г на течении, 1–3 г — на тихих плесах: на малой реке лишняя масса топит игру. Силикон: твистеры и слаги 1,5–2,5 дюйма. Цвета в мутной весенней воде — кислотный шартрез, белый, морковный; в светлой — натуральный «машинное масло», зеленый перец. Проводка — ступенька с долгой паузой 2–3 секунды на дне либо волочение по грунту с короткими подрывами.

Как поймать крупного «матросика»: весенние советы от опытных рыбаков

Вертушки и кренки: когда джиг не нужен:

вертушки № 1–3 (Aglia, Comet) в мутной воде — с лепестком gold или copper: низкочастотная вибрация «пробивает» муть лучше любой силиконки;

кренки-воблеры на мелководье 0,5–1,5 м: заброс поперек течения или под углом вниз, равномерная проводка по ходу струи с короткими паузами — хищник атакует на остановке;

рабочая глубина кренка — не глубже 1 м: горбач весной жмется к прогретому мелководью.

Где искать крупного окуня весной — всегда там, где есть структура, умеренное течение и близкий выход на мель. Не распыляйтесь по всей реке: найдите одну перспективную точку, методично отработайте три снасти — и полосатый трофей не заставит себя долго ждать.

