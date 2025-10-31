Яблочный уксус и масло — секрет неповторимого вкуса мяса по-кремлевски

Сочное, ароматное и нежное мясо по-кремлевски в масле и яблочном уксусе — блюдо, которое удивляет балансом вкусов. Нежное мясо пропитывается ароматным маринадом с яблочным уксусом, а обжарка на сливочном или растительном масле создает золотистую корочку и сохраняет сочность.

Для приготовления берут 600 граммов свинины или говядины, 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 столовую ложку яблочного уксуса, 2 зубчика чеснока, 1 чайную ложку соли, щепотку черного перца и любимые травы — тимьян или розмарин.

Мясо нарезают порционными кусочками толщиной около 2 см. Чеснок измельчают, смешивают с солью, перцем и яблочным уксусом. Кусочки мяса обмакивают в маринаде и оставляют на 20–30 минут, чтобы аромат уксуса проник внутрь.

На сковороде разогревают растительное масло, добавляют сливочное и обжаривают мясо с обеих сторон до золотистой корочки. Затем убавляют огонь, накрывают крышкой и тушат еще 10–15 минут, поливая мясо выделившимся соком и маслом.

Готовое мясо по-кремлевски в масле и яблочном уксусе получается мягким, с насыщенным вкусом, легкой кислинкой и ароматом специй. Его подают с гарниром из картофеля, овощей или свежего салата.

