27 марта 2026 в 10:48

Стейк из тунца в азиатском стиле: соус и кунжутная корочка

Стейк из тунца в азиатском стиле: соус и кунжутная корочка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите удивить близких необычным блюдом, но времени в обрез? Стейк из тунца в азиатском стиле выглядит как произведение искусства, а готовится всего 10 минут. Главное — соблюсти пропорции для маринада и глазури.

Подготовьте 2 стейка (400 г общим весом). Смешайте маринад: 3 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложку кунжутного масла и 0,5 ч. ложки тертого имбиря. Залейте рыбу на 10 минут. Затем обваляйте стейки в смеси семян: 2 ст. ложки белого кунжута и 1 ст. ложка черного. Разогрейте сковороду с 1 ст. ложкой растительного масла. Обжаривайте стейк из тунца по 1,5 минуты с каждой стороны для medium rare. Сделайте глазурь: в той же сковороде смешайте оставшийся маринад с 1 ч. ложкой меда и 1 ст. ложкой воды, прогрейте 30 секунд. Полейте рыбу перед подачей. Подавайте с 50 г маринованного имбиря и стручковым рисом. Блюдо получается ярким, сочным и запоминающимся.

Елизавета Макаревич
