Слоеный пирог с камамбером и грушей: идеальный рецепт для семейного вечера

Если вы ищете оригинальное сочетание вкусов, попробуйте приготовить слоеный пирог с камамбером и грушей. Этот рецепт идеально подойдет как для уютного домашнего вечера, так и для праздничного стола.
Ингредиенты
- 500 г слоеного теста (готового или домашнего)
- 1 спелая груша (сорт «конференция» или «бартлет»)
- 150 г сыра камамбер
- 1 яйцо (для смазывания теста)
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. свежего розмарина (или ½ ч. л. сушеного)
- Щепотка молотого черного перца
- 1 ст. л. грецких орехов (по желанию)
- Немного муки для раскатки теста
Приготовление
- Достаньте слоеное тесто из холодильника и дайте ему согреться до комнатной температуры (около 10 минут). Затем слегка раскатайте его на присыпанной мукой поверхности.
- Вырежьте из теста круг или прямоугольник (в зависимости от желаемой формы пирога). Переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Грушу нарежьте тонкими ломтиками, удалив сердцевину. Камамбер нарежьте небольшими кусочками.
- Выложите кусочки камамбера на тесто, оставляя небольшие отступы по краям. Сверху равномерно распределите ломтики груши. Посыпьте розмарином, добавьте черный перец и измельченные грецкие орехи (если используете).
- Аккуратно загните края теста внутрь, чтобы начинка оставалась на месте. Смажьте края взбитым яйцом для красивой золотистой корочки.
- Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте пирог 20–25 минут, пока тесто не подрумянится.
- Достаньте пирог из духовки и сразу же полейте медом для контраста вкусов. Дайте немного остыть перед подачей.
Этот пирог прекрасно сочетается с бокалом белого вина или чашкой ароматного чая. Он удивит вас насыщенным вкусом и нежной текстурой.
