Слоеный пирог с камамбером и грушей: идеальный рецепт для семейного вечера

Если вы ищете оригинальное сочетание вкусов, попробуйте приготовить слоеный пирог с камамбером и грушей. Этот рецепт идеально подойдет как для уютного домашнего вечера, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

500 г слоеного теста (готового или домашнего)

1 спелая груша (сорт «конференция» или «бартлет»)

150 г сыра камамбер

1 яйцо (для смазывания теста)

1 ст. л. меда

1 ч. л. свежего розмарина (или ½ ч. л. сушеного)

Щепотка молотого черного перца

1 ст. л. грецких орехов (по желанию)

Немного муки для раскатки теста

Слоеный пирог с камамбером и грушей — пошаговый рецепт с фото для уютного семейного вечера Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приготовление

Достаньте слоеное тесто из холодильника и дайте ему согреться до комнатной температуры (около 10 минут). Затем слегка раскатайте его на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте из теста круг или прямоугольник (в зависимости от желаемой формы пирога). Переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Грушу нарежьте тонкими ломтиками, удалив сердцевину. Камамбер нарежьте небольшими кусочками. Выложите кусочки камамбера на тесто, оставляя небольшие отступы по краям. Сверху равномерно распределите ломтики груши. Посыпьте розмарином, добавьте черный перец и измельченные грецкие орехи (если используете). Аккуратно загните края теста внутрь, чтобы начинка оставалась на месте. Смажьте края взбитым яйцом для красивой золотистой корочки. Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте пирог 20–25 минут, пока тесто не подрумянится. Достаньте пирог из духовки и сразу же полейте медом для контраста вкусов. Дайте немного остыть перед подачей.

Этот пирог прекрасно сочетается с бокалом белого вина или чашкой ароматного чая. Он удивит вас насыщенным вкусом и нежной текстурой.

