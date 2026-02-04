Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 18:00

Слоеный пирог с камамбером и грушей: идеальный рецепт для семейного вечера

Слоеный пирог с камамбером и грушей — пошаговый рецепт с фото для уютного семейного вечера Слоеный пирог с камамбером и грушей — пошаговый рецепт с фото для уютного семейного вечера Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы ищете оригинальное сочетание вкусов, попробуйте приготовить слоеный пирог с камамбером и грушей. Этот рецепт идеально подойдет как для уютного домашнего вечера, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

  • 500 г слоеного теста (готового или домашнего)
  • 1 спелая груша (сорт «конференция» или «бартлет»)
  • 150 г сыра камамбер
  • 1 яйцо (для смазывания теста)
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ч. л. свежего розмарина (или ½ ч. л. сушеного)
  • Щепотка молотого черного перца
  • 1 ст. л. грецких орехов (по желанию)
  • Немного муки для раскатки теста

Слоеный пирог с камамбером и грушей — пошаговый рецепт с фото для уютного семейного вечера Слоеный пирог с камамбером и грушей — пошаговый рецепт с фото для уютного семейного вечера Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приготовление

  1. Достаньте слоеное тесто из холодильника и дайте ему согреться до комнатной температуры (около 10 минут). Затем слегка раскатайте его на присыпанной мукой поверхности.
  2. Вырежьте из теста круг или прямоугольник (в зависимости от желаемой формы пирога). Переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  3. Грушу нарежьте тонкими ломтиками, удалив сердцевину. Камамбер нарежьте небольшими кусочками.
  4. Выложите кусочки камамбера на тесто, оставляя небольшие отступы по краям. Сверху равномерно распределите ломтики груши. Посыпьте розмарином, добавьте черный перец и измельченные грецкие орехи (если используете).
  5. Аккуратно загните края теста внутрь, чтобы начинка оставалась на месте. Смажьте края взбитым яйцом для красивой золотистой корочки.
  6. Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте пирог 20–25 минут, пока тесто не подрумянится.
  7. Достаньте пирог из духовки и сразу же полейте медом для контраста вкусов. Дайте немного остыть перед подачей.

Этот пирог прекрасно сочетается с бокалом белого вина или чашкой ароматного чая. Он удивит вас насыщенным вкусом и нежной текстурой.

Ранее мы поделились рецептом синнабонов с корицей.

Проверено редакцией
Читайте также
Мешаю кефир с мукой: быстрый бездрожжевой хлеб получается невероятным — полезно, просто и очень вкусно
Общество
Мешаю кефир с мукой: быстрый бездрожжевой хлеб получается невероятным — полезно, просто и очень вкусно
Пачка замороженных грибов и готовое тесто. Пирог «Грибной сюрприз»: хрустящие слои и душистая начинка за 30
Общество
Пачка замороженных грибов и готовое тесто. Пирог «Грибной сюрприз»: хрустящие слои и душистая начинка за 30
Сытный и красивый: суп «Кудряш» — обед, который обожают и взрослые, и дети
Семья и жизнь
Сытный и красивый: суп «Кудряш» — обед, который обожают и взрослые, и дети
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Только сыр и ничего больше: элементарная закуска на замену чипсам, семечкам и попкорну
Общество
Только сыр и ничего больше: элементарная закуска на замену чипсам, семечкам и попкорну
выпечка
пироги
рецепт
рецепты
сыр
сыры
тесто
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Погибшего в зоне СВО российского актера запретили на Украине
Названы самые распространенные поломки китайских автомобилей
На Украине сотрудники ТЦК выкрали священника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.