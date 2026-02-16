Простой суп харчо: рецепт классического ароматного блюда

Суп харчо — знаменитое прямиком с Кавказа с потрясающим вкусом и чудесным ароматом. Готовить его не очень сложно, а наш простой пошаговый рецепт сделает процесс еще более легким и понятным. Попробуйте сделать этот классический суп своими руками!

Список ингредиентов

Основные продукты:

говядина (лучше взять грудинку или мякоть) — 500 г;

рис (советуем пропаренный) — 100 г;

паста томатная — 2 ст. л.;

подсолнечное масло (или другое растительное) — для жарки;

луковицы среднего размера — 2 шт.;

соус ткемали (или другой сливовый соус) — 2 ст. л.;

зубчики чеснока — 3–4 шт.;

грецкие орехи (мелко измельченные, нужны для классического рецепта, можете убрать по желанию) — 50 г.

Необходимые приправы:

хмели-сунели — 1 ч. л.;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

перец чили (по вкусу);

пищевая соль — по вкусу;

кинза (свежая) — небольшой пучок;

лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления

Возьмите говядину, хорошенько вымойте и нарежьте на крупные куски. Затем положите мясо в кастрюлю, залейте 2,5 литра воды и варите до закипания. Снимите пенку, закиньте лаврушку и готовьте на медленном огне от одного до полутора часов — до мягкости мяса.

Очистите лук, нарубите мелко и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. После этого вмешайте томатную пасту и прогрейте еще пару минут.

Выньте мясо из бульона, нарежьте на мелкие кусочки и верните обратно. Теперь отправьте в бульон промытый рис и обжаренный с томатной пастой лук. Варите 10–15 минут.

Пришло время добавить в почти готовый суп ткемали, а также специи: хмели-сунели, кориандр и чили. Пропустите чеснок через чеснокодавку и тоже отправьте в суп. Следом идут измельченные грецкие орехи. Перемешайте и оставьте на огне еще на 5–7 минут. Наконец, снимите кастрюлю с огня и заправьте мелко нарезанной кинзой.

Для более яркого вкуса дайте супу постоять под крышкой 10–15 минут перед подачей. Подавайте харчо со свежим хлебом или лавашом.

