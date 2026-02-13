Никакой резины: как правильно варить кальмаров, чтобы были нежными

Многие хозяйки боятся готовить кальмары, потому что они часто превращаются в несъедобную «резину». На самом деле секрет успеха кроется в паре простых правил и точном времени пребывания мяса в крутом кипятке. Поделились секретами в нашей статье.

Предварительная подготовка

Возьмите 500 г тушек кальмара и полностью разморозьте их при комнатной температуре. Очистите морепродукты от всех внутренностей и обязательно удалите прозрачную хорду.

Поставьте на плиту кастрюлю с 2 л воды и доведите ее до бурного кипения на сильном огне. Всыпьте 1 ст. л. соли, добавьте 2 лавровых листа и 5 горошин перца для приятного аромата. По желанию влейте в воду 1 ст. л. сока лимона , так мясо станет еще белее и нежнее.

Правильная технология

Опустите одну тушку в кипящую воду ровно на 40 секунд и сразу выньте ее шумовкой. Тут же переложите горячего кальмара в миску с ледяной водой, чтобы быстро остановить процесс приготовления внутри волокон. Дождитесь нового закипания воды в кастрюле и повторите это действие с остальными тушками по очереди.

Никогда не закладывайте все мясо сразу, иначе температура воды мгновенно упадет и время варки собьется. Если вы случайно продержали кальмара в кипятке дольше 2 минут, белок станет жестким, и тогда придется варить его еще 40 минут до повторного размягчения. После полного остывания снимите остатки тонкой кожицы и используйте готовый продукт для ваших кулинарных шедевров.

Совет: если вы купили неочищенные кальмары, просто облейте их крутым кипятком перед основной варкой, тогда темная пленка мгновенно свернется и легко снимется под струей воды.

Факт: кальмар часто называют «морским женьшенем» из-за огромного количества ценного белка, калия и практически полного отсутствия вредного холестерина.

