Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:15

Никакой резины: как правильно варить кальмаров, чтобы были нежными

Как правильно варить кальмаров Как правильно варить кальмаров Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие хозяйки боятся готовить кальмары, потому что они часто превращаются в несъедобную «резину». На самом деле секрет успеха кроется в паре простых правил и точном времени пребывания мяса в крутом кипятке. Поделились секретами в нашей статье.

Предварительная подготовка

Возьмите 500 г тушек кальмара и полностью разморозьте их при комнатной температуре. Очистите морепродукты от всех внутренностей и обязательно удалите прозрачную хорду.

Поставьте на плиту кастрюлю с 2 л воды и доведите ее до бурного кипения на сильном огне. Всыпьте 1 ст. л. соли, добавьте 2 лавровых листа и 5 горошин перца для приятного аромата. По желанию влейте в воду 1 ст. л. сока лимона , так мясо станет еще белее и нежнее.

Правильная технология

Опустите одну тушку в кипящую воду ровно на 40 секунд и сразу выньте ее шумовкой. Тут же переложите горячего кальмара в миску с ледяной водой, чтобы быстро остановить процесс приготовления внутри волокон. Дождитесь нового закипания воды в кастрюле и повторите это действие с остальными тушками по очереди.

Никогда не закладывайте все мясо сразу, иначе температура воды мгновенно упадет и время варки собьется. Если вы случайно продержали кальмара в кипятке дольше 2 минут, белок станет жестким, и тогда придется варить его еще 40 минут до повторного размягчения. После полного остывания снимите остатки тонкой кожицы и используйте готовый продукт для ваших кулинарных шедевров.

  • Совет: если вы купили неочищенные кальмары, просто облейте их крутым кипятком перед основной варкой, тогда темная пленка мгновенно свернется и легко снимется под струей воды.

  • Факт: кальмар часто называют «морским женьшенем» из-за огромного количества ценного белка, калия и практически полного отсутствия вредного холестерина.

Подборку лучших салатов с кальмарами ищите на нашем сайте.

кальмары
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
советы
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Угроза сильнейшего обледенения нависла над Финским заливом
«Его попросили»: политолог объяснил слова Писториуса о помощи ВСУ ракетами
Хозяйка случайно постирала своего кота
Силовики Армении провели обыск в принадлежащем церкви медцентре
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.