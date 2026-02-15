Зимняя Олимпиада — 2026
Домашняя шаурма: 4 лучших рецепта сытной закуски — лучше, чем в ларьке

Рецепт классической шаурмы Рецепт классической шаурмы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие привыкли считать шаурму исключительно уличной едой, но именно дома она раскрывается как сбалансированное и даже полезное блюдо. Секрет идеального блюда кроется в качественной начинке. В отличие от покупных аналогов, домашняя версия позволяет полностью контролировать состав и свежесть продуктов.

Мы собрали для вас четыре рецепта: от классики до оригинального вегетарианского варианта. Все инструкции адаптированы так, чтобы вы могли приготовить кулинарный шедевр с первого раза.

Та самая классическая шаурма с сочной курочкой

4 лучших рецепта домашней шаурмы 4 лучших рецепта домашней шаурмы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для проверенной временем версии возьмите 400 г куриного бедра — именно это мясо гарантирует сочность. Нарежьте филе средними кусочками и обжарьте на 2 ст. л. растительного масла до выраженной румяной корочки. В процессе обязательно приправьте солью и чайной ложкой ароматной копченой паприки. Секрет фирменного соуса — в сочетании 3 ст. л. сметаны 20%, 2 ст. л. майонеза, чайной ложки острой горчицы, двух измельченных зубчиков чеснока и небольшого пучка свежего укропа.

На два больших листа лаваша равномерно выложите 150 г тонко нашинкованной белокочанной капусты, один свежий огурец и помидор, нарезанные соломкой, а также 50 г корейской моркови. Сверху распределите обжаренную курицу, щедро смажьте приготовленным соусом и плотно заверните. Для финального штриха обжарьте каждый ролл на разогретой сковороде-гриль или обычной сковороде с двух сторон до появления золотистых полосок.

Ленивая шаурма: ужин за 15 минут без хлопот

Этот вариант станет спасением, когда нет времени на готовку. Используйте 150 г готового мяса: отлично подойдет копченая курица или остатки вчерашнего запеченного филе. Для быстрой заправки смешайте 2 ст. л. сметаны, столовую ложку майонеза, чайную ложку горчицы и один мелко порубленный зубчик чеснока.

На лист лаваша положите 100 г свежей капусты, средний огурец и помидор, нарезанные кубиками, добавьте мясо, полейте соусом и туго сверните в рулет. Чтобы лаваш получился хрустящим, обжарьте его на сухой, хорошо разогретой сковороде примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Вегетарианский хит с обжаренным адыгейским сыром

Даже без мяса шаурма может быть невероятно питательной. Основной ингредиент — 100 г адыгейского сыра, нарезанного брусочками и обжаренного на 10 г сливочного масла до приятной золотистости.

Для пикантного соуса соедините 2 ст. л. сметаны, чайную ложку соевого соуса, половину чайной ложки молотого пажитника (уцхо-сунели) и пропущенный через пресс зубчик чеснока. Соберите ролл на листе лаваша: уложите листья пекинской капусты, нарезанные свежие овощи, 80 г корейской моркови и теплый обжаренный сыр. Плотно заверните и подрумяньте на сковороде со всех сторон. Для большей сытности добавьте в начинку 3–4 ст. л. отварного или консервированного нута.

Антикризисная шаурма с крабовыми палочками и колбасой

Как приготовить домашнюю шаурму Как приготовить домашнюю шаурму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Когда бюджет ограничен, а хочется чего-то особенного, приготовьте этот необычный микс. Для двух порций нарежьте соломкой и слегка обжарьте на сковороде 100 г вареной колбасы (или сосисок) и 100 г крабовых палочек — термическая обработка поможет их аромату раскрыться сильнее.

Заправка готовится максимально просто: смешайте в равных долях майонез и кетчуп с каплей горчицы. В качестве овощного наполнения используйте 150 г нашинкованной и подсоленной капусты, 100 г моркови и один соленый огурец, который добавит нужную кислинку. Соберите шаурму, смазав лаваш соусом, и обязательно подсушите на горячей сковороде до хрустящей корочки.

