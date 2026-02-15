Зимняя Олимпиада — 2026
Блины на ряженке: воздушные как пух и без комочков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите испечь нежные блины без лишних усилий? Рецепт на ряженке – это хит для занятых хозяек. Готовятся за полчаса, всегда выходят ровными и ароматными.

Для теста смешайте 500 мл ряженки комнатной температуры, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст. л. сахарного песка, 0,5 ч. л. соды, щепотку соли и 2 ст. л. растительного масла. Взбивайте венчиком до однородности – без комочков! Дайте постоять 10 минут, сода сделает блины воздушными.

Разогрейте сковороду с каплей масла. Наливайте половник теста, поворачивайте сковороду для ровного слоя. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны до золотистости. Складывайте стопкой, смазывайте сливочным маслом. Получится 12–15 блинов.

Подавайте с медом, сметаной или вареньем – на Масленицу или просто так. Калорийность порции (2 блина) – около 250 ккал. Удачи на кухне!

Ранее мы поделились рецептом ленивого блина на противне.

блины
Масленица
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
калорийность
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
