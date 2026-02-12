Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 18:00

Никаких сковородок и переворотов! Этот ленивый блин сам печётся в духовке, а на вкус — как облако

Фото: D-NEWS.ru
Этот ленивый блин в духовке — гениально простое и невероятно вкусное открытие для тех, кто любит блины, но не готов стоять у плиты час. Его необычность в том, что жидкое тесто само растекается по противню, превращаясь в один огромный, румяный и пористый блин, который не нужно переворачивать. Получается обалденная вкуснятина: нежнейшая, чуть влажная серединка с насыщенным молочным вкусом и аппетитные хрустящие кружевные края, которые так и просятся в руки. Идеально для сытного завтрака, когда хочется накормить всю семью без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 1 литр молока, 4 яйца, 450 г муки, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара и 1 столовая ложка растительного масла. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до лёгкой пены. Влейте молоко комнатной температуры и перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, тщательно размешивая венчиком, чтобы не осталось комочков. Тесто должно получиться жидким, как обычное блинное. Влейте растительное масло и ещё раз перемешайте. Застелите противень пергаментной бумагой, слегка смажьте маслом. Вылейте всё тесто на противень, равномерно распределяя по всей поверхности. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25–30 минут до насыщенного золотистого цвета. Готовый блин можно подавать со сметаной, вареньем, сгущёнкой или просто так — он безумно вкусный сам по себе.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
