Журналисты узнали дату запуска сертификатов вакцинации в Евросоюзе

https://static.news.ru/photo/e3460bf0-af3d-11eb-8922-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Weber IMAGEPOWER /www.imago-images.de/Global Look Press

Европейский союз начнёт испытывать сертификаты вакцинации от коронавируса с 10 мая. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в Еврокомиссии.

Это будет первая фаза испытаний. По данным журналистов, участие в них примут 19 стран Евросоюза из 27.

Мы ожидаем, что утверждение не займёт значительного времени, а применение этого документа на практике начнётся в ЕС в июне, как предполагалось, — отметил он.

Документ получит название «Зелёный цифровой пропуск». Он будет состоять из трёх блоков информации — о прививке сертифицированными в ЕС вакцинами, о последних ПЦР-тестах, а также о случаях заболевания коронавирусом.

При этом сфера применения сертификата до сих пор полностью не определена. Власти ожидают, что документ упросит правила путешествий между странами для людей, имеющих иммунитет к COVID-19.

Ранее еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс заявил, что введение сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации, едва ли поможет вернуться к нормальной жизни уже к лету. Однако этот документ станет «надёжным инструментом» для свободного перемещения граждан внутри Евросоюза.

Накануне Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС смягчить ограничения на въезд иностранным туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако препарат должен быть разрешён к применению в ЕС.