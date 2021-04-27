Еврокомиссар: ЕС не сможет вернуться летом к нормальной жизни

https://static.news.ru/photo/f1416db8-a802-11eb-b9d9-96000091f725_660.jpg Дидье Рейндерс Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Европа в любом случае не сможет вернуться к нормальной жизни летом 2021 года из-за пандемии коронавируса. Некоторые ограничения, введённые на фоне распространения инфекции, придётся оставить в силе. Об этом сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс в ходе выступления на сессии Европарламента. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что введение сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации, едва ли поможет вернуться к нормальной жизни уже у лету. Однако этот документ станет «надёжным инструментом» для свободного перемещения граждан внутри Евросоюза.

Техническая работа по подготовке запуска сертификатов идёт хорошо. Документы необходимо запустить уже к лету, — сказал Рейндерс.

Ранее стало известно, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят целесообразности во введении так называемых паспортов вакцинации. Там опасаются, что это может внести социальный дисбаланс, рассказала официальный представитель ведомства в России Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что появление такого документа в нынешних реалиях «приведёт к большому неравенству».