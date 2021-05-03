Странам ЕС рекомендовано разрешить въезд вакцинированным туристам

https://static.news.ru/photo/47bd77ea-abf5-11eb-88aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Евросоюза могут смягчить ограничения на въезд иностранным туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такую рекомендацию дала Еврокомиссия, сообщает ТАСС.

В понедельник, 3 мая, ЕК распространила заявление, в котором предлагает государствам ЕС разрешить въезд на территорию Евросоюза туристов и путешественников, которые получили все рекомендованные дозы вакцины. Однако препарат должен быть разрешён к применению в ЕС.

Разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях, — цитирует агентство заявление.

Кроме того, в ЕС могут въезжать туристы из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией.

Ранее еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс заявил, что введение сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации, едва ли поможет вернуться к нормальной жизни уже к лету. Однако этот документ станет «надёжным инструментом» для свободного перемещения граждан внутри Евросоюза.

По его словам, некоторые ограничения, введённые на фоне распространения инфекции, всё же придётся оставить в силе.