Зеленского призвали поделиться властью с оппонентами Politico: Зеленскому необходимо поделиться властью с оппозицией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо поделиться властью с оппозицией и собрать правительство национального единства, пишет Politico. Издание отмечает, что провал контрнаступления, огромные потери ВСУ и вялотекущее противостояние на фронте подорвали общественное доверие к нему и его команде.

Все изменилось, когда контрнаступление Украины в 2023 году застопорилось. Огромные потери военных на фоне скудных успехов и вялотекущей позиционной войны подорвали общественное доверие к президенту и его команде, — отмечается в публикации.

При этом эксперты не уверены, что Зеленский достаточно гибок, чтобы преодолеть «свое презрение к большинству лидеров оппозиции и изменить свой стиль управления». Также они сомневаются, что руководитель Украины перейдет от централизованного принятия решений к более широкому достижению консенсуса.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что страны Запада могут принять решение об убийстве Зеленского из-за его ненадобности. По мнению эксперта, ЦРУ в свое время сделали большую ошибку, когда разрекламировали украинское контрнаступление, поскольку киевский лидер по итогу не справился с уготованной ему ролью.

До этого похожую точку зрения высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, США дали понять, что им больше не нужна ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский. Теперь Вашингтон своей помощью лишь пытается отвратить неизбежное, но в действительности уже ни на что не влияет.