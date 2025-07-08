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08 июля 2025 в 12:16

«Зеленского» обнаружили на отдыхе у итальянского бара

Двойник Зеленского из Италии набирает популярность в соцсетях

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE apa/IMAGO/Global Look Press

Итальянский блогер Луиджи Писакане, похожий на президента Украины Владимира Зеленского как две капли воды, собрал миллионную аудиторию в TikTok, сообщает Telegram-канал «Политика страны». Он снимает ролики, на которых танцует, веселится и отдыхает в баре.

До обретения популярности в качестве двойника президента итальянец работал простым рыбаком. Однако еще до конфликта на Украине пользователи соцсетей увидели поразительное сходство между Зеленским и Писакане. Теперь он снимает юмористические ролики о жизни «президента» в Италии. А в комментариях пользователи шутят, что на отдыхе «Зеленскому больше не наливать».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил Зеленскому переехать в Европу. Президент Украины не проявляет интереса к нуждам граждан, политик «обслуживает интересы ЕС», указал парламентарий. Лидер выполняет роль внешнего менеджера, действующего под контролем иностранных государств. Президент может продолжать свою деятельность, находясь за границей, и это не повлияет на ситуацию в стране. Депутат добавил, что достаточно просто создавать видеоролики из Лондона.

Владимир Зеленский
Украина
Италия
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