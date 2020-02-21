https://static.news.ru/photo/6f8801c8-54a3-11ea-b3a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент в Новых Санжарах, где местные жители выступали против размещения в посёлке эвакуированных граждан КНР. Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.

Зеленский напомнил о том, что лозунг «Украина — это Европа» звучит в обществе крайне часто. Однако в сложившейся ситуации местные жители действовали в соответствии с не совсем современными европейскими ценностями.

Мы часто говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времён Средневековья, — цитирует ТАСС Владимира Зеленского.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба управления Нацполиции в Полтавской области сообщила о перекрытии трассы около населённого пункта Новые Санжары. Причиной стало возвращение эвакуированных украинских граждан из Ухани.

Протест местных жителей начался утром 20 февраля 2020 года. Они вышли на трассу из-за желания властей разместить эвакуированных из КНР в санатории МВД.