Зеленский рассказал, какова вероятность вступления Белоруссии в конфликт Зеленский: вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятно

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что вероятность вступления Вооруженных сил Белоруссии в конфликт на Украине крайне мала, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что если Белоруссия все же добровольно вступит в вооруженный конфликт, то ей в будущем придется участвовать в восстановлении Украины, а ее руководство ждет трибунал.

На данный момент, на наш взгляд, вероятность того, что Белоруссия присоединится к России, достаточно мала, потому что белорусских солдат не так просто привлечь к участию, так как они не хотят воевать против Украины, — сказал украинский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет готов вступить в конфликт на Украине вместе с Москвой только в том случае, если против республики будет проявлена агрессия. Он подчеркнул, что ответ будет жесточайшим и «война приобретет совсем другой характер».

В декабре прошлого года белорусские силовики перехватили направлявшийся с украинской стороны разведывательный беспилотник. Инцидент произошел в районе пункта пропуска Мокраны. БПЛА направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Его принудительно посадили, применив радиоэлектронное оружие.