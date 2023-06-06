Зеленский рассказал, как Запад может предать Украину Зеленский: Запад предаст Украину, если не предоставит ей гарантии безопасности

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский

Запада предаст Украину, если не предоставит ей гарантии безопасности на саммите НАТО 11–12 июля в столице Литвы, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве, которую транслировала телерадиокомпания «Суспiльне». По его словам, среди гарантий, которые нужны Украине, финансовые (помощь с социальными выплатами), военная помощь и «санкционные гарантии».

Я уверен, что нам дадут самые сильные гарантии безопасности. Я не хочу, чтобы мы с Россией остались наедине. Если так будет, значит так будет. Но это, я считаю, предательская политика с точки зрения тех или иных партнеров, это не про партнерство. Это про то, что все-таки вы боитесь Россию и хотите экономически зарабатывать, — сказал он.

В июне Зеленский заявил о необходимости вступления в Евросоюз и НАТО всех стран, которые имеют общую границу с Россией. По его словам, Украина стремится в НАТО, поскольку Альянс даст гарантии безопасности.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок сообищила, что руководство НАТО не может обсуждать возможность вступления новых членов в военно-политический блок (НАТО) во время боевых действий на Украине. В то же время она заверила, что Альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей.