Зеленский призвал ряд стран вступить в ЕС и НАТО Зеленский призвал вступить в ЕС и НАТО все граничащие с Россией страны

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости вступления в Евросоюз и НАТО целого ряда стран, сообщает ТАСС. По его словам, членами ЕС и военного блока должны стать все государства, которые граничат с Россией.

Журналисты спросили меня, почему мы сотрудничаем с НАТО. Ответ прост — вступление Украины в НАТО означает гарантии безопасности. Поэтому все страны, которые граничат Россией и не хотят быть атакованы Россией, должны объединиться с ЕС и НАТО, — цитирует агентство украинского лидера.

Ранее Зеленский посетовал, что для самой Украины надежды на принятие в состав Альянса становятся все более отдаленными. Он выразил надежду на то, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе все же будет принято положительное решение.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что руководство НАТО не может обсуждать возможность вступления новых членов в Альянс во время боевых действий на Украине. В то же время она заверила, что Блок продолжает придерживаться политики открытых дверей.