В МИД Германии намекнули на невозможность вступления Украины в НАТО Глава МИД ФРГ: НАТО не может говорить о вступлении новых членов во время конфликта на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Руководство НАТО не может обсуждать возможность вступления новых членов в Альянс во время боевых действий на Украине, заявила перед встречей глав МИД стран НАТО в Осло министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. При этом она подчеркнула, что двери Альянса открыты для новых государств. Трансляция ее выступления велась на сайте НАТО.

Каждая страна сама может решать, членом какого альянса, оборонительного союза ей быть. Это политика открытых дверей НАТО. <...> На то, что дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса, мы недвусмысленно указали приемом Финляндии и, стоит надеяться, скорым приемом Швеции. <...> Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов, — отметила Бербок.

23 мая спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление республики в Альянс. По его словам, власти страны не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку.

Как сообщает Polirico, украинское руководство планирует получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе. По словам, вице-премьер-министра страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев абсолютно не устроит продолжение диалога на том уровне, на котором он находится сейчас. Она добавила, что все страны Альянса должны сделать свой вклад в реализации этого плана.