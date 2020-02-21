https://static.news.ru/photo/b727ed24-5492-11ea-b743-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Зинченко Фото: nastyazinchenko/instagram.com

Глава Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с украинкой Анастасией Зинченко, которая осталась в охваченной эпидемией Ухани из-за своей собаки.

Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы найдём способ и вас обязательно вернём, — заявил украинский лидер.

Как сообщает RT, девушка разместила запись диалога с Зеленским на своей странице в Instagram.

NEWS.ru сообщал, что девушка отказалась уезжать из Китая, поскольку не собрала пакет документов для своей собаки. Ей предложили оставить питомца в специальной гостинице для животных, но она отказалась.

Киев эвакуировал граждан Украины из Китая. Прилетевшие на родину украинцы оказались расстроены, тем как их встретили соотечественники. Жители посёлка Новые Санжары пытались заблокировать проезд семи автобусам с эвакуированными. Они бросали камни, нападали на полицию, жгли шины и дрова на дороге. Глава МВД Украины заявил, что ему стыдно за действия граждан страны.