https://static.news.ru/photo/76ad3322-540a-11ea-9a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданка Украины Анастасия не смогла покинуть китайский город Ухань, в котором произошло распространение коронавируса, из-за своей собаки. Украинка не собрала необходимый пакет документов для вывоза животного за границу, после чего решила не покидать КНР.

В связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного. Основание — отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу, — говорится в сообщении посольства.

Зинченко предложили оставить собаку в специальной гостинице для животных и покинуть Китай, но она отказалась.

16 февраля китайские учёные создали первое лекарство, которое может оказаться эффективным в борьбе с коронавирусом. Его запустили в производство в восточной провинции Чжэцзян. Лекарство получило название «Фавэйлавэй». По словам китайских властей, препарат имеет официальное одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективны в лечении коронавируса.

К 20 февраля количество заболевших COVID-19 составляет более 75 тысяч человек, большинство из заболевших — жители Китая.