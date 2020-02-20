Гражданка Украины Анастасия не смогла покинуть китайский город Ухань, в котором произошло распространение коронавируса, из-за своей собаки. Украинка не собрала необходимый пакет документов для вывоза животного за границу, после чего решила не покидать КНР.
В связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного. Основание — отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу, — говорится в сообщении посольства.
Зинченко предложили оставить собаку в специальной гостинице для животных и покинуть Китай, но она отказалась.
16 февраля китайские учёные создали первое лекарство, которое может оказаться эффективным в борьбе с коронавирусом. Его запустили в производство в восточной провинции Чжэцзян. Лекарство получило название «Фавэйлавэй». По словам китайских властей, препарат имеет официальное одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективны в лечении коронавируса.
К 20 февраля количество заболевших COVID-19 составляет более 75 тысяч человек, большинство из заболевших — жители Китая.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен