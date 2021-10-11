Зеленский назвал единственную площадку для решения конфликта в Донбассе

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Украинцы выразили недовольство высокими ценами на газ, установившимися в их стране. Свою позицию граждане озвучили в комментариях под постом мэра города Ивано-Франковска в социальной сети Facebook.

Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook сообщил о чрезвычайной ситуации для бюджетных учреждений города в связи с отсутствием поставок газа. По словам градоначальника, в больницах, детсадах и...