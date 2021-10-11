Зеленский назвал единственную площадку для решения конфликта в Донбассе
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:07, 11 октября 2021
Владимир ЗеленскийФото: NASA/via Globallookpress.com
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В настоящее время единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе является «нормандский формат» с участием Германии, Франции, России и Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Высказывание украинского лидера приводит Telegram-канал телеканала «Дом».
Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что кроме «нормандского формата» у нас больше нет больше на сегодня площадки, чтобы выйти с этой ситуации, чтобы действительно завершить войну на востоке Украины, — заявил Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. После этого европейские политики пообщались об этом с российским президентом Владимиром Путиным.