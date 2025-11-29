Зеленский дал тайные указания делегации Украины на переговорах с США

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил секретные директивы для делегации на переговорах по мирному урегулированию. Документ под названием «О директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе» опубликован на официальном сайте главы государства и содержит закрытые положения.

Утвердить новые директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации. <...> (добавляются, тайно), — указано в опубликованном распоряжении.

Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Ее возглавлял бывший глава офиса президента Андрей Ермак.

До этого американский обозреватель Эндрю Дэй заявил, что Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса украинского президента. По мнению эксперта, бывший чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве.