05 сентября 2025 в 18:18

Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд

В Париже девятилетняя девочка стала бакалавром и побила 36-летний рекорд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девятилетняя француженка побила 36-летний рекорд, получив степень бакалавра, сообщает 20 minutes со ссылкой на Министерство национального образования. Предыдущий рекорд принадлежал Артуру Рамиандрисоу, который получил степень в возрасте 11 лет и 11 месяцев в 1989 году.

Девочка сдала экзамен в Париже в качестве свободного кандидата по специальностям «математика» и «физика и химия» и получила диплом с отличием. Известно, что ребенок проходит экспериментальное обучение в Дубае.

Тем временем стало известно, что команда школьников из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали на крупнейшем международном чемпионате по робототехнике. Ребята отличились в соревнованиях TechnoXian World Cup 9.0, проходивших в индийском городе Нойда.

Летом в семье Тепляковых восьмилетняя Терра получила школьный аттестат. В необычной семье вундеркиндов растут девять детей. Практически все они носят экзотические имена: Альрик Финист Ольрион, Алиса, Лейя, Хеймдалль, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей и Сулейман. Старшая дочь Алиса уже вошла в историю, став студенткой МГУ в возрасте девяти лет.

образование
рекорды
Франция
обучение
