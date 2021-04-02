ВСУ впервые за 8 месяцев применили артиллерию при обстреле ЛНР

https://static.news.ru/photo/c103aff6-ac25-11e9-92e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

При обстреле территории самопровозглашённой Луганской народной республики представители ВСУ применили запрещённые минскими договорённостями артиллерийские орудия. Это произошло впервые с конца июля 2020 года, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по перемирию, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня ВС Украины применили артиллерию калибра 122 миллиметра, — приводит заявление Осадчего РИА Новости.

Обстрел позиций народной милиции ЛНР проходил в районе села Калиново-Борщеватое. которое контролируют представители самопровозглашённой республики.

По словам Осадчего, огонь вёлся с позиций 59-й и 92-й бригад ВСУ. ЛНР открыла ответный огонь из «не запрещённого минскими соглашениями вооружения», добавил представитель республики.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия готова ввести регулярные подразделения вооружённых сил на территории Донецкой и Луганской области. Утверждается, что необходимость военной операции будет объяснена защитой граждан России в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом писал NEWS.ru.