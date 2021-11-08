«Духу не хватит»: политолог оценил противостояние Польши и Белоруссии

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши навряд ли выльется в противостояние между пограничниками двух стран, поскольку у поляков на это «духу не хватит», заявил NEWS.ru политолог Алексей Мартынов. Он напомнил, что Белоруссия и Россия находится в едином пространстве безопасности.

Ни полякам, ни литовцам духу не хватит с белорусскими пограничниками и военнослужащими затевать [конфликт], поскольку Белоруссия находится в едином пространстве безопасности с Россией. На прошлой неделе на заседании Высшего совета Союзного государства был принят ряд программ, одна из которых конкретизирует единое пространство безопасности. Понятно, что у поляков вряд ли хватит духу устраивать инцидент с белорусскими пограничниками, поскольку это может им аукнуться сильно, — сказал Мартынов.

Эксперт отметил, что формально мигранты, проходящие через территорию Белоруссии, ничего не нарушают, поскольку официальный Минск не может препятствовать проезду туристов, которые не заявляют свои истинные цели при пересечении границы. Мартынов не исключил, что столкновения между польскими пограничниками и мигрантами могут дойти до кровопролития.

Кончится тем, что они (польские пограничники. — NEWS.ru) будут убивать этих несчастных людей при пересечении границы, и в этот момент закончатся их хвалёные европейские ценности, права человека и всё, что они любят про себя рассказывать, — отметил эксперт.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев с вещами выдвинулась к польско-белорусской границе, а затем попыталась её перейти. Польша и Литва стягивают к границе войска, силовики применяют перцовый спрей. Президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание.