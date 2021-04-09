Военный эксперт раскрыл «коварный план» Киева в отношении Донбасса

https://static.news.ru/photo/1cd723e0-9a03-11eb-8482-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

Украина не станет проводить полномасштабную военную операцию в Донбассе, но ВСУ могут атаковать позиции ополченцев с помощью дронов. Такого мнения придерживается военный эксперт Александр Михайловский.

Он предположил, что именно для этого Украина намерена приобрести у Турции очередную партию ударных беспилотников Bayraktar TB2. Пункт управления ими ВСУ могут организовать в Краматорске, практически у самой линии соприкосновения, чтобы дроны могли быстро возвращаться обратно после атак.

Думаю, что именно так и выглядит хитрый и коварный украинский план — не посылать, по крайней мере, пока солдат, поработать беспилотниками. Насмотрелись турецких мультиков из Карабаха и теперь такие довольные, — сказал эксперт MK.RU.

Михайловский порекомендовал ополченцам Донбасса не верить миролюбивым заявлениям Киева и «почаще поглядывать в небо» из-за опасности «какой-нибудь подлянки» с беспилотниками.

Ранее NEWS.ru писал, что БПЛ Bayraktar TB2, принадлежащий украинской армии, уже был замечен в небе на донецком направлении. Его появление в зоне вооружённого конфликта зафиксировано независимыми источниками наблюдения.