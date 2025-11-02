Солдаты украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) отказались участвовать в деблокировании группировки ВСУ в Красноармейске, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По информации репортера, украинские военнослужащие, в отличие от своего командования, открыто признают факт окружения российскими войсками.

«Азовцы» уперлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов, — написал военкор.

Ранее разработчик одного из оптоволоконных беспилотников Алексей Чадаев сообщил, что передовые отряды операторов БПЛА участвовали в ликвидации группы спецназа ВСУ под Красноармейском. По его словам, группа Сил специальных операций ГУР Украины, прибывшая на задание, оказалась для российских бойцов легко уязвимой и приоритетной целью. Специалист уточнил, что в зоне боевых действий действуют свои правила — чем важнее цель, тем больше дронов наносит по ней удар. Таким образом, выживаемость даже элитных спецназовцев ГУР в зоне поражения равна нулю.

До этого политолог Владимир Корнилов говорил, что осажденный гарнизон ВСУ в Красноармейске обречен на гибель или плен из-за сокрытия информации и отрицания Киевом факта окружения. Эксперт отметил, что разговоры в украинском обществе о деблокаде не способны изменить текущую ситуацию.