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10 июля 2025 в 14:45

Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором

Военэксперт Кнутов: применяемый ВСУ хлор способен вызывать ожоги на коже

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Хлор, который Вооруженные силы Украины применяют при атаках на Курскую область, может вызывать ожоги на коже, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, пострадавшим требуется медицинская помощь в виде промывания специальными щелочными растворами.

Хлор раздражает слизистую глаз и носоглотку, вызывает ожоги даже на открытых местах. Если будет прямое попадание хлора в больших количествах, то это может привести к тяжелым последствиям. В не очень больших количествах — потребуется оказание медицинской помощи, промывка водой, использование, может быть, даже специальных щелочных добавок, — сказал Кнутов.

Он уточнил, что применение хлора запрещено международными конвенциями, поэтому Украина нарушает международное законодательство. По словам Кнутова, за подобного рода действия должны вводиться санкции. При этом, отметил военэксперт, международные организации по контролю за химическим оружием подчинены Западу, поэтому Киев остается безнаказанным.

На сегодняшний день наши заявления просто сотрясают воздух. Но я считаю, что в любом случае мы должны высказывать свою точку зрения. Наш МИД должен делать соответствующие заявления, а в Совете Безопасности подобного рода действия также должны обсуждаться независимо от реакции западных стран. В данном случае мы ориентируемся на страны Глобального Юга. Они не так ангажированы, как Запад, — добавил Кнутов.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали снаряды с боевыми отравляющими веществами, в том числе хлором, для атак на Курскую область. Украинская армия применила химическое оружие после зачистки территории от своих солдат.

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