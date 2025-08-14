Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россия отсрочила появление опасного украинского ракетного комплекса

Военэксперт Дандыкин: удар ВС РФ отодвинул создание ОТРК «Сапсан» на четыре года

Российские военные нанесли удар по производству украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», что задержало его разработку на четыре года, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев продолжает работу над проектом благодаря помощи западных спонсоров и ученых. Он добавил, что задержка создания «Сапсана» критически важна для России, так как комплекс способен нести мощную боеголовку, превосходящую по разрушительной силе большинство беспилотников.

Реально [ударами ВС России] отодвинули создание «Сапсана» если не навсегда, то на три-четыре года точно. Как дальше будет все складываться, я не знаю, но ВСУ уже успели выйти на испытания ракеты, а мы нанесли удар. Судя по всему, на Украине есть кому думать, кому разрабатывать, плюс Киеву, несомненно, помогли спонсоры, ученые Западной Европы. Плюс в 1990-е годы у нас отношения были более или менее нормальные, в том числе в области производства ракетных двигателей, оружия. Это очень хорошо для безопасности России — серьезно ранить «Сапсан». Ракета несет боеголовку с 800 кг взрывчатки, это не БПЛА с 50 кг, — пояснил Дандыкин.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», который разрабатывает Украина, фактически представляет собой немецкие ракеты. По его словам, они способны наносить удар на расстоянии 500–700 км, в зависимости от модификации.

