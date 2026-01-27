Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:14

«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы

Глава МИД Франции: европейцы могут взять на себя ответственность за безопасность

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Европа не может защитить себя без США, были отвергнуты министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в соцсети X. По его словам, европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою безопасность.

Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою безопасность. Даже США с этим согласны. Это европейский столп НАТО, — написал Барро.

Ранее Рютте заявил, что Европейский союз не обладает достаточными производственными мощностями, чтобы в одиночку обеспечивать потребности Украины в вооружениях. По его словам, Альянс продолжит закупки оружия у США для помощи Киеву.

Также генсек НАТО говорил, что эпоха, когда США несли основное бремя обеспечения безопасности Европы, подошла к концу. По его словам, сегодня регион сталкивается с «реальными и долгосрочными вызовами»

До этого Рютте призвал европейские страны сосредоточиться на увеличении военных расходов и численности армий. Комментируя раскол в Альянсе, он также посоветовал не беспокоиться о долгосрочных последствиях, включая вопрос Гренландии.

Европа
Франция
НАТО
Марк Рютте
